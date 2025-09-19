Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
12:11 19.09.2025
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
2025-09-19T12:11:00+03:00
2025-09-19T12:11:00+03:00
в мире
иран
каир (город)
магатэ
оон
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. "Сейчас существует большая напряжённость, мы должны уладить ее и после этого говорить о доступе к ядерным объектам и условиях доступа к тем объектам, на которые была совершена атака", - сказал дипломат. Он отметил, что Иран обеспокоен резолюцией по антииранским санкциям, а также ударами по своим ядерным объектам. "Иран договорился с МАГАТЭ найти новые формы сотрудничества, так как удары по ядерным объектам Ирана изменили многие реалии. Доступ к этим объектам крайне ограничен из-за экологических и человеческих рисков. В Каире мы согласились договориться об условиях, при которых МАГАТЭ сможет работать внутри Ирана. Но в то же время мы видим резолюцию, (выдвинутую в СБ ООН - ред.), и мы также обеспокоены этой атакой", - сказал он.
в мире, иран, каир (город), магатэ, оон
В мире, Иран, Каир (город), МАГАТЭ, ООН
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Сейчас существует большая напряжённость, мы должны уладить ее и после этого говорить о доступе к ядерным объектам и условиях доступа к тем объектам, на которые была совершена атака", - сказал дипломат.
