https://ria.ru/20250919/iran-2042948681.html
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам - РИА Новости, 19.09.2025
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:11:00+03:00
2025-09-19T12:11:00+03:00
2025-09-19T12:11:00+03:00
в мире
иран
каир (город)
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. "Сейчас существует большая напряжённость, мы должны уладить ее и после этого говорить о доступе к ядерным объектам и условиях доступа к тем объектам, на которые была совершена атака", - сказал дипломат. Он отметил, что Иран обеспокоен резолюцией по антииранским санкциям, а также ударами по своим ядерным объектам. "Иран договорился с МАГАТЭ найти новые формы сотрудничества, так как удары по ядерным объектам Ирана изменили многие реалии. Доступ к этим объектам крайне ограничен из-за экологических и человеческих рисков. В Каире мы согласились договориться об условиях, при которых МАГАТЭ сможет работать внутри Ирана. Но в то же время мы видим резолюцию, (выдвинутую в СБ ООН - ред.), и мы также обеспокоены этой атакой", - сказал он.
https://ria.ru/20250919/magate-2042862274.html
https://ria.ru/20250918/zaharova-2042734347.html
иран
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, каир (город), магатэ, оон
В мире, Иран, Каир (город), МАГАТЭ, ООН
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
МИД Ирана: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам возможен после снятия напряжённости