https://ria.ru/20250919/iran-2042948681.html

В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам

В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам - РИА Новости, 19.09.2025

В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам

Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:11:00+03:00

2025-09-19T12:11:00+03:00

2025-09-19T12:11:00+03:00

в мире

иран

каир (город)

магатэ

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана возможен только после снятия существующей напряжённости, удары по ядерным объектам Ирана изменили реалии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. "Сейчас существует большая напряжённость, мы должны уладить ее и после этого говорить о доступе к ядерным объектам и условиях доступа к тем объектам, на которые была совершена атака", - сказал дипломат. Он отметил, что Иран обеспокоен резолюцией по антииранским санкциям, а также ударами по своим ядерным объектам. "Иран договорился с МАГАТЭ найти новые формы сотрудничества, так как удары по ядерным объектам Ирана изменили многие реалии. Доступ к этим объектам крайне ограничен из-за экологических и человеческих рисков. В Каире мы согласились договориться об условиях, при которых МАГАТЭ сможет работать внутри Ирана. Но в то же время мы видим резолюцию, (выдвинутую в СБ ООН - ред.), и мы также обеспокоены этой атакой", - сказал он.

https://ria.ru/20250919/magate-2042862274.html

https://ria.ru/20250918/zaharova-2042734347.html

иран

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, каир (город), магатэ, оон