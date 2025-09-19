Рейтинг@Mail.ru
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению - РИА Новости, 19.09.2025
14:41 19.09.2025
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению - РИА Новости, 19.09.2025
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению
Прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным, заявил официальный... РИА Новости, 19.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "У нас действительно была делегация из Соединенных Штатов во главе с помощником президента США Бренданом Линчем. 16 сентября он провел встречу с высокопоставленными должностными лицами министерства торговли Индии, чтобы продвинуть текущие переговоры о заключении торгового соглашения с Соединенными Штатами. Эти обсуждения были позитивными и перспективными, охватывали различные аспекты торговой сделки, и между двумя сторонами также было принято решение об интенсивной активизации усилий по достижению скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения", - сказал он на брифинге в пятницу. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению

Джайсвал: переговоры между Индией и США по торговому соглашению были позитивными

Индийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"У нас действительно была делегация из Соединенных Штатов во главе с помощником президента США Бренданом Линчем. 16 сентября он провел встречу с высокопоставленными должностными лицами министерства торговли Индии, чтобы продвинуть текущие переговоры о заключении торгового соглашения с Соединенными Штатами. Эти обсуждения были позитивными и перспективными, охватывали различные аспекты торговой сделки, и между двумя сторонами также было принято решение об интенсивной активизации усилий по достижению скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения", - сказал он на брифинге в пятницу.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.
