https://ria.ru/20250919/indiya-2042981658.html

В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению

В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению - РИА Новости, 19.09.2025

В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению

Прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным, заявил официальный... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:41:00+03:00

2025-09-19T14:41:00+03:00

2025-09-19T14:41:00+03:00

в мире

индия

сша

нью-дели

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

дели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "У нас действительно была делегация из Соединенных Штатов во главе с помощником президента США Бренданом Линчем. 16 сентября он провел встречу с высокопоставленными должностными лицами министерства торговли Индии, чтобы продвинуть текущие переговоры о заключении торгового соглашения с Соединенными Штатами. Эти обсуждения были позитивными и перспективными, охватывали различные аспекты торговой сделки, и между двумя сторонами также было принято решение об интенсивной активизации усилий по достижению скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения", - сказал он на брифинге в пятницу. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.

https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739477.html

https://ria.ru/20250918/ekonomika-2042540813.html

индия

сша

нью-дели

дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, дели