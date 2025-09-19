https://ria.ru/20250919/importery-2043024310.html

Индийские импортеры масложировой продукции оценили российское производство

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Реверсная бизнес-миссия крупнейших индийских импортеров пищевых масел, организованная представительством Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в Индии, прошла с 31 августа по 7 сентября в России, в состав делегации вошли представители 14 крупнейших импортеров масложировой продукции, а также руководство Ассоциации переработчиков пищевых масел Индии (Solvent Extractor's Association of India — SEA), сообщает центр."Программа миссии включала визиты в пять регионов России. Индийские партнеры начали знакомство с отечественным производством в Москве, а затем посетили Воронеж, Белгород, Санкт-Петербург и Калининград", - говорится в сообщении.В Воронежской области делегация встретилась с генеральным директором компании ЭФКО Евгением Ляшенко. Компания является крупнейший поставщиком подсолнечного масла. Индийские бизнесмены посетили поля, маслоэкстракционный завод и научно-исследовательский центр компании, увидев весь производственный процесс "с поля до лаборатории".В Калининграде делегация побывала в офисе, на заводе и наливном терминале группы компаний "Содружество" — крупнейшего переработчика масличных культур в России. Индийские партнеры увидели полный цикл переработки семян, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции на суда, а также оценили логистические возможности предприятия."Всего за 8 дней индийские импортеры провели встречи с 35 производителями и более 500 b2b-переговоров. Ожидается подписание соглашений на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Такие визиты позволяют индийским партнерам своими глазами оценить качество и масштабы работы российских производителей. Это укрепляет доверие и дает импульс для расширения долгосрочного сотрудничества между нашими странами", — подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Индии Мамед Ахмедов.Представительство РЭЦ в Индии оказывает российским компаниям поддержку на каждом этапе выхода на рынок: консультирует, помогает находить партнеров и покупателей, содействует в продвижении продукции. Офис расположен в Мумбаи, связаться с представителями можно по адресу: india@exportcenter.ru.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".

