Рейтинг@Mail.ru
Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/idol-2042984267.html
Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века
Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века - РИА Новости, 19.09.2025
Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века
В 1880-м уральские старатели копали торфяник в поисках золота и наткнулись на древние деревянные фрагменты, покрытые странными узорами. Никто не мог... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:53:00+03:00
2025-09-19T19:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/78/1519627885_95:0:692:336_1920x0_80_0_0_18b07ca6b917704ba65c8167d5dfdc5e.png
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 1880-м уральские старатели копали торфяник в поисках золота и наткнулись на древние деревянные фрагменты, покрытые странными узорами. Никто не мог предположить, что эти невзрачные куски дерева окажутся древнейшей деревянной скульптурой в мире — вдвое старше египетских пирамид. Что хотели сказать наши предки из каменного века? Это карта мироздания, мифологический сюжет или предупреждение потомкам? Ученые бьются над разгадкой уже полтора века.Случайная находка среди золотой лихорадкиКонец XIX века — Урал охватила золотая лихорадка. Старатели методично прочесывали торфяники в поисках драгоценного металла, не подозревая, что наткнутся на сокровище куда более ценное. В селе Калата, в 70 километрах от Екатеринбурга, из болотистых отложений извлекли четыре больших куска потемневшего дерева.Торфяник оказался идеальным хранилищем — образовавшийся кокон блокировал поступление кислорода, благодаря чему древесина прекрасно сохранилась. На поверхности фрагментов отчетливо виднелись узоры, а на некоторых — человеческие лица с выразительными чертами.Поначалу исследователи предположили, что деревянная скульптура — творчество местного народа манси. Но версию быстро отвергли: рисунки кардинально отличались от традиционного искусства уральских племен. Мансийские узоры представляли собой простые прямые линии, в которых с трудом угадывались силуэты людей и животных. А на найденных фрагментах красовались сложные геометрические композиции поразительной точности.Без современных методов анализа ученые конца XIX века не смогли оценить истинное значение находки. Артефакт отправился в музей и на долгие десятилетия был забыт в запасниках.Инструменты каменного векаТолько в советские годы исследователи всерьез занялись изучением загадочной скульптуры. Радиоуглеродный анализ показал сенсационный результат: Шигирскому идолу около 12 тысяч лет. Он был создан в каменном веке, когда человечество еще не знало металлических орудий.Анализ древесины показал удивительные подробности. Лиственница, из которой вырезан идол, росла как минимум 159 лет, об этом свидетельствуют годичные кольца на дереве.Детальное изучение техники изготовления поразило специалистов. Первобытные мастера использовали не только традиционные кремниевые инструменты, но и оригинальные стамески минимум двух-трех разных размеров, выточенные из челюсти бобра. Каждый узор вырезан и отполирован с ювелирной точностью, хотя работать приходилось с неровным стволом лиственницы, усеянным многочисленными мелкими ветками.Первоначально скульптура достигала более пяти метров в высоту, но до наших дней сохранилась лишь часть — около 3,4 метра. По меркам каменного века это грандиозное сооружение. Учитывая примитивность инструментов и сложность материала, создание идола требовало не только мастерства, но и колоссального терпения.Семь великановУзоры на Шигирском идоле стали главной загадкой для ученых. Наибольший интерес вызывают человеческие лица — их на сохранившейся части скульптуры ровно семь. Этому числу во многих религиях придается особое значение.Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о мифических великанах — прародителях человечества. Подобные сюжеты встречаются у множества народов планеты. В греческой мифологии титаны породили олимпийских богов, в германо-скандинавской традиции из тела убитого Одином исполина Имира возник весь мир.Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин и главный хранитель Шигирского идола в Екатеринбургском музее истории Светлана Савченко предполагают, что на полной версии скульптуры могли быть изображены девять или десять персонажей.Зашифрованные мифологемыАнализ показал: лица на идоле расположены в строгом порядке, каждое обрамлено особым узором. При рассмотрении под определенным углом многочисленные геометрические линии складываются в единую схему."Орнаментальные композиции идола представляют собой зашифрованные мифологемы — образы и сюжеты из мифов", — отмечают российские исследователи. По их мнению, на статуе запечатлены различные сверхъестественные существа, в которых верили первобытные уральцы.Расположение рисунков тоже неслучайно. Специалисты считают, что Шигирский идол служил своеобразной "защитной вышкой" от духов враждебных племен. На одной стороне изображены символы жизни, на другой — обращенной к чужим территориям — предупреждения о смерти.Послание в символахИсследователи попытались расшифровать древний код. Михаил Жилин уверен: "Орнамент покрыт исключительно зашифрованной информацией. Люди передавали знания с помощью идола".Светлана Савченко предложила конкретную расшифровку символов. По ее мнению, прямая линия обозначала землю или горизонт. Волнистые линии и зигзаги символизировали воду или определенную границу. Кроме того, зигзаг сигнализировал об опасности. Крест, ромб, квадрат, круг изображали огонь или солнце.Карта трех мировИсторик Наталия Чаиркина предложила альтернативную трактовку. По ее мнению, изображения на уральском идоле тематически делятся на три части, что говорит об определенной иерархии представленных образов.Исследовательница считает Шигирский идол первой в истории человечества картой мироздания. Верхняя часть символизирует небесный мир, средняя — земной, нижняя — подземный, населенный злыми духами."Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева, которое рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной", — поясняет Наталия. Эта концепция широко распространена в различных культурах мира.Связь с древними цивилизациямиПоразительное открытие: узоры на Шигирском идоле удивительно похожи на изображения в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе в Турции. Турецкий храм возведен примерно в то же время — 12 тысяч лет назад. Принято считать, что тогда люди только начали заниматься земледелием.Это ставит перед учеными фундаментальные вопросы. Идол создавался в эпоху глобальных климатических изменений — на рубеже ледникового периода и голоцена. Археолог Томас Тербергер подмечает: это было время, когда ранние леса начали распространяться по потеплевшей Евразии. "Ландшафт менялся, и искусство тоже менялось — возможно, как способ помочь людям справиться со сложными условиями окружающей среды", — поясняет исследователь.Американский исследователь Грэм Хэнкок задает вопрос: "Почему древние цивилизации появились словно из ниоткуда, без предпосылок? Раскопки в Гебекли-Тепе показывают, что существовал более ранний эпизод высокоразвитой цивилизации".Шигирский идол добавляет к этой загадке новые аргументы. Сложность его орнаментов, точность исполнения и символическая насыщенность говорят о высокоразвитом мышлении создателей. Как отмечает Томас Тербергер, находки свидетельствуют "о понимании искусства и мастерства" людьми того времени, что кардинально меняет представления о возможностях охотников-собирателей.Урал — колыбель цивилизации?Последние открытия, связанные с Шигирским идолом, дают основания для смелых гипотез. Некоторые ученые утверждают: первые цивилизации возникли не на Ближнем Востоке, как принято считать, а на Урале. Пока археологические данные не подтверждают эту теорию, но исследования продолжаются.Древнее послание продолжает хранить свои тайны. Возможно, разгадка изменит представления о древней истории человечества. Ведь если наши предки 12 тысяч лет назад умели создавать столь сложные произведения искусства, то что же еще скрывают археологические памятники каменного века?
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/78/1519627885_170:0:618:336_1920x0_80_0_0_d5e4fcc3171049296f32534567ee8386.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века

© E.F. TamplonШигирский идол
Шигирский идол - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© E.F. Tamplon
Шигирский идол
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 1880-м уральские старатели копали торфяник в поисках золота и наткнулись на древние деревянные фрагменты, покрытые странными узорами. Никто не мог предположить, что эти невзрачные куски дерева окажутся древнейшей деревянной скульптурой в мире — вдвое старше египетских пирамид. Что хотели сказать наши предки из каменного века? Это карта мироздания, мифологический сюжет или предупреждение потомкам? Ученые бьются над разгадкой уже полтора века.

Случайная находка среди золотой лихорадки

Конец XIX века — Урал охватила золотая лихорадка. Старатели методично прочесывали торфяники в поисках драгоценного металла, не подозревая, что наткнутся на сокровище куда более ценное. В селе Калата, в 70 километрах от Екатеринбурга, из болотистых отложений извлекли четыре больших куска потемневшего дерева.
Торфяник оказался идеальным хранилищем — образовавшийся кокон блокировал поступление кислорода, благодаря чему древесина прекрасно сохранилась. На поверхности фрагментов отчетливо виднелись узоры, а на некоторых — человеческие лица с выразительными чертами.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиции Музея истории и археологии Урала Шигирская кладовая (cropped)Шигирский идол в экспозиции Музея истории и археологии Урала
Шигирский идол в экспозиции Музея истории и археологии Урала - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Экспозиции Музея истории и археологии Урала Шигирская кладовая (cropped)
Шигирский идол в экспозиции Музея истории и археологии Урала
Поначалу исследователи предположили, что деревянная скульптура — творчество местного народа манси. Но версию быстро отвергли: рисунки кардинально отличались от традиционного искусства уральских племен. Мансийские узоры представляли собой простые прямые линии, в которых с трудом угадывались силуэты людей и животных. А на найденных фрагментах красовались сложные геометрические композиции поразительной точности.
Без современных методов анализа ученые конца XIX века не смогли оценить истинное значение находки. Артефакт отправился в музей и на долгие десятилетия был забыт в запасниках.

Инструменты каменного века

Только в советские годы исследователи всерьез занялись изучением загадочной скульптуры. Радиоуглеродный анализ показал сенсационный результат: Шигирскому идолу около 12 тысяч лет. Он был создан в каменном веке, когда человечество еще не знало металлических орудий.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченые отвечают на вопросы журналистов у древнейшей скульптуры из дерева — Шигирского идола — в Свердловском областном краеведческом музее
Ученые отвечают на вопросы журналистов у древнейшей скульптуры из дерева, Шигирского идола, в Свердловском областном краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученые отвечают на вопросы журналистов у древнейшей скульптуры из дерева — Шигирского идола — в Свердловском областном краеведческом музее
Анализ древесины показал удивительные подробности. Лиственница, из которой вырезан идол, росла как минимум 159 лет, об этом свидетельствуют годичные кольца на дереве.
Детальное изучение техники изготовления поразило специалистов. Первобытные мастера использовали не только традиционные кремниевые инструменты, но и оригинальные стамески минимум двух-трех разных размеров, выточенные из челюсти бобра. Каждый узор вырезан и отполирован с ювелирной точностью, хотя работать приходилось с неровным стволом лиственницы, усеянным многочисленными мелкими ветками.
Первоначально скульптура достигала более пяти метров в высоту, но до наших дней сохранилась лишь часть — около 3,4 метра. По меркам каменного века это грандиозное сооружение. Учитывая примитивность инструментов и сложность материала, создание идола требовало не только мастерства, но и колоссального терпения.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Музей истории и археологии Урала: Шигирский идолШигирский идол
Шигирский идол - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Музей истории и археологии Урала: Шигирский идол
Шигирский идол

Семь великанов

Узоры на Шигирском идоле стали главной загадкой для ученых. Наибольший интерес вызывают человеческие лица — их на сохранившейся части скульптуры ровно семь. Этому числу во многих религиях придается особое значение.
Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о мифических великанах — прародителях человечества. Подобные сюжеты встречаются у множества народов планеты. В греческой мифологии титаны породили олимпийских богов, в германо-скандинавской традиции из тела убитого Одином исполина Имира возник весь мир.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФрагмент древнейшей скульптуры из дерева — Шигирского идола — в помещении Свердловского областного краеведческого музея
Фрагмент древнейшей скульптуры из дерева, Шигирского идола, в помещении Свердловского областного краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Фрагмент древнейшей скульптуры из дерева — Шигирского идола — в помещении Свердловского областного краеведческого музея
Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин и главный хранитель Шигирского идола в Екатеринбургском музее истории Светлана Савченко предполагают, что на полной версии скульптуры могли быть изображены девять или десять персонажей.

Зашифрованные мифологемы

Анализ показал: лица на идоле расположены в строгом порядке, каждое обрамлено особым узором. При рассмотрении под определенным углом многочисленные геометрические линии складываются в единую схему.
"Орнаментальные композиции идола представляют собой зашифрованные мифологемы — образы и сюжеты из мифов", — отмечают российские исследователи. По их мнению, на статуе запечатлены различные сверхъестественные существа, в которых верили первобытные уральцы.
© Фото : олмачев В.Ю./Свердловский областной краеведческий музейСтатуя, найденная на Шигирском торфянике в конце XIX века
Статуя, найденная на Шигирском торфянике в конце 19 века - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : олмачев В.Ю./Свердловский областной краеведческий музей
Статуя, найденная на Шигирском торфянике в конце XIX века
Расположение рисунков тоже неслучайно. Специалисты считают, что Шигирский идол служил своеобразной "защитной вышкой" от духов враждебных племен. На одной стороне изображены символы жизни, на другой — обращенной к чужим территориям — предупреждения о смерти.

Послание в символах

Исследователи попытались расшифровать древний код. Михаил Жилин уверен: "Орнамент покрыт исключительно зашифрованной информацией. Люди передавали знания с помощью идола".
Светлана Савченко предложила конкретную расшифровку символов. По ее мнению, прямая линия обозначала землю или горизонт. Волнистые линии и зигзаги символизировали воду или определенную границу. Кроме того, зигзаг сигнализировал об опасности. Крест, ромб, квадрат, круг изображали огонь или солнце.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области
Национальный парк Таганай в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области

Карта трех миров

Историк Наталия Чаиркина предложила альтернативную трактовку. По ее мнению, изображения на уральском идоле тематически делятся на три части, что говорит об определенной иерархии представленных образов.
Исследовательница считает Шигирский идол первой в истории человечества картой мироздания. Верхняя часть символизирует небесный мир, средняя — земной, нижняя — подземный, населенный злыми духами.
"Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева, которое рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной", — поясняет Наталия. Эта концепция широко распространена в различных культурах мира.
© РИА Новости / Людмила ТитоваВосхождение на гору Салынер
Восхождение на гору Салынер - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Людмила Титова
Восхождение на гору Салынер

Связь с древними цивилизациями

Поразительное открытие: узоры на Шигирском идоле удивительно похожи на изображения в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе в Турции. Турецкий храм возведен примерно в то же время — 12 тысяч лет назад. Принято считать, что тогда люди только начали заниматься земледелием.
Это ставит перед учеными фундаментальные вопросы. Идол создавался в эпоху глобальных климатических изменений — на рубеже ледникового периода и голоцена. Археолог Томас Тербергер подмечает: это было время, когда ранние леса начали распространяться по потеплевшей Евразии. "Ландшафт менялся, и искусство тоже менялось — возможно, как способ помочь людям справиться со сложными условиями окружающей среды", — поясняет исследователь.
© Фото : Gil Haklay/AFTAUГебекли-Тепе
Гёбекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Gil Haklay/AFTAU
Гебекли-Тепе
Американский исследователь Грэм Хэнкок задает вопрос: "Почему древние цивилизации появились словно из ниоткуда, без предпосылок? Раскопки в Гебекли-Тепе показывают, что существовал более ранний эпизод высокоразвитой цивилизации".
Шигирский идол добавляет к этой загадке новые аргументы. Сложность его орнаментов, точность исполнения и символическая насыщенность говорят о высокоразвитом мышлении создателей. Как отмечает Томас Тербергер, находки свидетельствуют "о понимании искусства и мастерства" людьми того времени, что кардинально меняет представления о возможностях охотников-собирателей.
CC BY-SA 3.0 / Rolfcosar / Развалины Гебекли-Тепе
Развалины Гёбекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Rolfcosar /
Развалины Гебекли-Тепе

Урал — колыбель цивилизации?

Последние открытия, связанные с Шигирским идолом, дают основания для смелых гипотез. Некоторые ученые утверждают: первые цивилизации возникли не на Ближнем Востоке, как принято считать, а на Урале. Пока археологические данные не подтверждают эту теорию, но исследования продолжаются.
Древнее послание продолжает хранить свои тайны. Возможно, разгадка изменит представления о древней истории человечества. Ведь если наши предки 12 тысяч лет назад умели создавать столь сложные произведения искусства, то что же еще скрывают археологические памятники каменного века?
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала