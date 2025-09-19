Шигирский идол: какое послание оставили люди каменного века

https://ria.ru/20250919/idol-2042984267.html

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 1880-м уральские старатели копали торфяник в поисках золота и наткнулись на древние деревянные фрагменты, покрытые странными узорами. Никто не мог предположить, что эти невзрачные куски дерева окажутся древнейшей деревянной скульптурой в мире — вдвое старше египетских пирамид. Что хотели сказать наши предки из каменного века? Это карта мироздания, мифологический сюжет или предупреждение потомкам? Ученые бьются над разгадкой уже полтора века.Случайная находка среди золотой лихорадкиКонец XIX века — Урал охватила золотая лихорадка. Старатели методично прочесывали торфяники в поисках драгоценного металла, не подозревая, что наткнутся на сокровище куда более ценное. В селе Калата, в 70 километрах от Екатеринбурга, из болотистых отложений извлекли четыре больших куска потемневшего дерева.Торфяник оказался идеальным хранилищем — образовавшийся кокон блокировал поступление кислорода, благодаря чему древесина прекрасно сохранилась. На поверхности фрагментов отчетливо виднелись узоры, а на некоторых — человеческие лица с выразительными чертами.Поначалу исследователи предположили, что деревянная скульптура — творчество местного народа манси. Но версию быстро отвергли: рисунки кардинально отличались от традиционного искусства уральских племен. Мансийские узоры представляли собой простые прямые линии, в которых с трудом угадывались силуэты людей и животных. А на найденных фрагментах красовались сложные геометрические композиции поразительной точности.Без современных методов анализа ученые конца XIX века не смогли оценить истинное значение находки. Артефакт отправился в музей и на долгие десятилетия был забыт в запасниках.Инструменты каменного векаТолько в советские годы исследователи всерьез занялись изучением загадочной скульптуры. Радиоуглеродный анализ показал сенсационный результат: Шигирскому идолу около 12 тысяч лет. Он был создан в каменном веке, когда человечество еще не знало металлических орудий.Анализ древесины показал удивительные подробности. Лиственница, из которой вырезан идол, росла как минимум 159 лет, об этом свидетельствуют годичные кольца на дереве.Детальное изучение техники изготовления поразило специалистов. Первобытные мастера использовали не только традиционные кремниевые инструменты, но и оригинальные стамески минимум двух-трех разных размеров, выточенные из челюсти бобра. Каждый узор вырезан и отполирован с ювелирной точностью, хотя работать приходилось с неровным стволом лиственницы, усеянным многочисленными мелкими ветками.Первоначально скульптура достигала более пяти метров в высоту, но до наших дней сохранилась лишь часть — около 3,4 метра. По меркам каменного века это грандиозное сооружение. Учитывая примитивность инструментов и сложность материала, создание идола требовало не только мастерства, но и колоссального терпения.Семь великановУзоры на Шигирском идоле стали главной загадкой для ученых. Наибольший интерес вызывают человеческие лица — их на сохранившейся части скульптуры ровно семь. Этому числу во многих религиях придается особое значение.Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о мифических великанах — прародителях человечества. Подобные сюжеты встречаются у множества народов планеты. В греческой мифологии титаны породили олимпийских богов, в германо-скандинавской традиции из тела убитого Одином исполина Имира возник весь мир.Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин и главный хранитель Шигирского идола в Екатеринбургском музее истории Светлана Савченко предполагают, что на полной версии скульптуры могли быть изображены девять или десять персонажей.Зашифрованные мифологемыАнализ показал: лица на идоле расположены в строгом порядке, каждое обрамлено особым узором. При рассмотрении под определенным углом многочисленные геометрические линии складываются в единую схему."Орнаментальные композиции идола представляют собой зашифрованные мифологемы — образы и сюжеты из мифов", — отмечают российские исследователи. По их мнению, на статуе запечатлены различные сверхъестественные существа, в которых верили первобытные уральцы.Расположение рисунков тоже неслучайно. Специалисты считают, что Шигирский идол служил своеобразной "защитной вышкой" от духов враждебных племен. На одной стороне изображены символы жизни, на другой — обращенной к чужим территориям — предупреждения о смерти.Послание в символахИсследователи попытались расшифровать древний код. Михаил Жилин уверен: "Орнамент покрыт исключительно зашифрованной информацией. Люди передавали знания с помощью идола".Светлана Савченко предложила конкретную расшифровку символов. По ее мнению, прямая линия обозначала землю или горизонт. Волнистые линии и зигзаги символизировали воду или определенную границу. Кроме того, зигзаг сигнализировал об опасности. Крест, ромб, квадрат, круг изображали огонь или солнце.Карта трех мировИсторик Наталия Чаиркина предложила альтернативную трактовку. По ее мнению, изображения на уральском идоле тематически делятся на три части, что говорит об определенной иерархии представленных образов.Исследовательница считает Шигирский идол первой в истории человечества картой мироздания. Верхняя часть символизирует небесный мир, средняя — земной, нижняя — подземный, населенный злыми духами."Вертикальная модель мироздания чаще всего представляется в образе вселенского дерева, которое рассматривается как мировая ось, соединяющая миры Вселенной", — поясняет Наталия. Эта концепция широко распространена в различных культурах мира.Связь с древними цивилизациямиПоразительное открытие: узоры на Шигирском идоле удивительно похожи на изображения в ритуальном комплексе Гебекли-Тепе в Турции. Турецкий храм возведен примерно в то же время — 12 тысяч лет назад. Принято считать, что тогда люди только начали заниматься земледелием.Это ставит перед учеными фундаментальные вопросы. Идол создавался в эпоху глобальных климатических изменений — на рубеже ледникового периода и голоцена. Археолог Томас Тербергер подмечает: это было время, когда ранние леса начали распространяться по потеплевшей Евразии. "Ландшафт менялся, и искусство тоже менялось — возможно, как способ помочь людям справиться со сложными условиями окружающей среды", — поясняет исследователь.Американский исследователь Грэм Хэнкок задает вопрос: "Почему древние цивилизации появились словно из ниоткуда, без предпосылок? Раскопки в Гебекли-Тепе показывают, что существовал более ранний эпизод высокоразвитой цивилизации".Шигирский идол добавляет к этой загадке новые аргументы. Сложность его орнаментов, точность исполнения и символическая насыщенность говорят о высокоразвитом мышлении создателей. Как отмечает Томас Тербергер, находки свидетельствуют "о понимании искусства и мастерства" людьми того времени, что кардинально меняет представления о возможностях охотников-собирателей.Урал — колыбель цивилизации?Последние открытия, связанные с Шигирским идолом, дают основания для смелых гипотез. Некоторые ученые утверждают: первые цивилизации возникли не на Ближнем Востоке, как принято считать, а на Урале. Пока археологические данные не подтверждают эту теорию, но исследования продолжаются.Древнее послание продолжает хранить свои тайны. Возможно, разгадка изменит представления о древней истории человечества. Ведь если наши предки 12 тысяч лет назад умели создавать столь сложные произведения искусства, то что же еще скрывают археологические памятники каменного века?

