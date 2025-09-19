Рейтинг@Mail.ru
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.09.2025 (обновлено: 08:05 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/gruziya-2042716475.html
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом - РИА Новости, 19.09.2025
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом
Власти Грузии готовятся к муниципальным выборам, запланированным на 4 октября. При этом главная опасность для правительства — это не возможные результаты... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:00:00+03:00
2025-09-19T08:05:00+03:00
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии готовятся к муниципальным выборам, запланированным на 4 октября. При этом главная опасность для правительства — это не возможные результаты голосования, а попытка госпереворота, которую собирается предпринять оппозиция при иностранной поддержке. Что происходит в Тбилиси — в материале РИА Новости.На баррикадыБаллотируются только две оппозиционные партии — "Лело" и "Гахария за Грузию". Остальные выборы не признают, поскольку считают правящую "Грузинскую мечту" нелегитимной. "Единое национальное движение" (ЕНД), "Гирчи", "Дроа" и другие призывают сторонников собраться 4 октября в центре Тбилиси и не расходиться до смены власти. Причем один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили пообещал полицейским 200 тысяч долларов, если они не разгонят митингующих. Его тут же арестовали за подкуп сотрудников правоохранительных органов.Кроме того, сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) и МВД Грузии задержали двух украинцев — в их грузовике Меrcedes нашли 2,4 килограмма гексогена, восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин. По данным силовиков, они прибыли транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.Как пояснил замглавы СГБ Лаша Маградзе, взрывчатку им дали украинские агенты в Турции. По оперативной информации, целью был жилой дом в Тбилиси в районе Авлабари, хотя сами задержанные утверждают, что должны были совершить теракт в России. Следствие не исключает и связи с ожидаемыми 4 октября антиправительственными акциями."Это в очередной раз доказывает: враг не дремлет, прилагает все усилия, чтобы каким-то образом устроить государственный переворот, кровопролитие, революцию, межнациональный конфликт. Спасибо СГБ, каждому сотруднику за эти превентивные меры. Следствие продолжается, вопросов много, поэтому давайте подождем. Конечно, это очень серьезное преступление", — отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Запад им поможетЕвросоюз открыто поддерживает лидеров грузинской оппозиции, призывающих к госперевороту. Так, глава "Дроа" Элене Хоштария накануне задержания по обвинению в вандализме (она портила предвыборные плакаты "Грузинской мечты") посетила посла Нидерландов Мелине Аракелян, сообщает телеканал "Имеди". А представители ЕНД и "Федералистов" обсуждали в посольстве Великобритании подготовку протестов 4 октября."Это не что иное, как очередное поощрение радикализма. Грубое нарушение Венской конвенции, прямое вмешательство в демократические выборы", — сказал журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Спикер парламента Шалва Папуашвили признался, что его "шокировало" общение иностранных дипломатов с экстремистами."В целом понятно, с чем мы имеем дело. Несколько политических групп и неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, вышли из правового поля. Они отказались от участия в демократическом процессе и встали на путь насильственной смены власти. &lt;…&gt; Дело в том, что у них нет общественной поддержки. Но они способны организовать какую-то провокацию, которая может привести общество и государство к чрезвычайной ситуации. &lt;…&gt; Это прямая дорога к Майдану, крови, беспорядкам", — подчеркнул он.Как известно, в ЕС угрожают лишить Грузию безвизового режима, если правительство не вернется к "демократическому пути развития". Оппозиция же рассчитывает захватить власть при помощи Брюсселя."С 2022-го стало ясно, что вопрос интеграции в Евросоюз — очень важный для нашей страны, так или иначе связанный не только с внешней политикой, но и с историей, культурой, идентичностью — для многих является лишь инструментом. &lt;…&gt; Мы увидели, как это используют для вмешательства во внутренние дела Грузии. Вопрос евроинтеграции даже стал своего рода развлечением в руках оппозиции. Это наносит ущерб взаимодействию с ЕС, дальше так продолжаться не может", — заявила глава МИД Мака Бочарошвили.Последний рывокПолитолог Арчил Сихарулидзе считает, что грузинские власти сдержанно отреагировали на подготовку Киевом теракта в Тбилиси, так как не хотят обострять и без того сложные отношения с Западом."ЕС и США создали формат, в котором они находятся на стороне "добра", а Россия — "зла". "Грузинская мечта" решила присоединиться к "добрым", поэтому до окончания СВО будет воздерживаться от критики партнеров, но затем все им припомнит. К этому моменту украинские власти уже не смогут оправдываться противостоянием с Москвой", — пояснил он.Что касается попытки госпереворота, то собеседник РИА Новости не верит в ее успех. "В Грузии достаточно сильны политические институты и правоохранительные органы, чтобы противостоять силовому захвату власти. Оппозиция — это небольшая группа людей, хорошо финансируемая Западом, но действующая почти подпольно. Они стараются сформировать параллельную реальность, в которой население симпатизирует именно им, однако на деле ничего подобного нет", — уточнил политолог.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе тоже думает, что у оппозиции нет шансов захватить власть. "Во-первых, лидеры радикалов уже за решеткой, а на улицу выходит не так много активистов. В основном это молодые люди, которые слепо верят в мечту о Евросоюзе. К тому же предотвращение теракта свидетельствует о том, что силовики находятся в полной боевой готовности", — говорит он.С его точки зрения, оппозиция совершила большую ошибку, когда в конце прошлого года не признала итоги парламентских выборов, а теперь отказалась участвовать в муниципальных. Скорее всего, после 4 октября радикалы окончательно утратят общественную поддержку и сойдут с политической сцены.
https://ria.ru/20250825/gruziya-2037008370.html
https://ria.ru/20250316/gruziya-2004997358.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом

Арчил Сихарулидзе: Грузия слишком сильна для госпереворота

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии готовятся к муниципальным выборам, запланированным на 4 октября. При этом главная опасность для правительства — это не возможные результаты голосования, а попытка госпереворота, которую собирается предпринять оппозиция при иностранной поддержке. Что происходит в Тбилиси — в материале РИА Новости.

На баррикады

Баллотируются только две оппозиционные партии — "Лело" и "Гахария за Грузию". Остальные выборы не признают, поскольку считают правящую "Грузинскую мечту" нелегитимной. "Единое национальное движение" (ЕНД), "Гирчи", "Дроа" и другие призывают сторонников собраться 4 октября в центре Тбилиси и не расходиться до смены власти. Причем один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили пообещал полицейским 200 тысяч долларов, если они не разгонят митингующих. Его тут же арестовали за подкуп сотрудников правоохранительных органов.
© Служба государственной безопасности ГрузииПредседатель политсовета партии "Единое нацдвижение" Леван Хабеишвили задержан по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Кадр видео
Председатель политсовета партии Единое нацдвижение Леван Хабеишвили задержан по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Служба государственной безопасности Грузии
Председатель политсовета партии "Единое нацдвижение" Леван Хабеишвили задержан по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Кадр видео
Кроме того, сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) и МВД Грузии задержали двух украинцев — в их грузовике Меrcedes нашли 2,4 килограмма гексогена, восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин. По данным силовиков, они прибыли транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.
Как пояснил замглавы СГБ Лаша Маградзе, взрывчатку им дали украинские агенты в Турции. По оперативной информации, целью был жилой дом в Тбилиси в районе Авлабари, хотя сами задержанные утверждают, что должны были совершить теракт в России. Следствие не исключает и связи с ожидаемыми 4 октября антиправительственными акциями.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси
Спецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Спецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси
"Это в очередной раз доказывает: враг не дремлет, прилагает все усилия, чтобы каким-то образом устроить государственный переворот, кровопролитие, революцию, межнациональный конфликт. Спасибо СГБ, каждому сотруднику за эти превентивные меры. Следствие продолжается, вопросов много, поэтому давайте подождем. Конечно, это очень серьезное преступление", — отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией
25 августа, 08:00

Запад им поможет

Евросоюз открыто поддерживает лидеров грузинской оппозиции, призывающих к госперевороту. Так, глава "Дроа" Элене Хоштария накануне задержания по обвинению в вандализме (она портила предвыборные плакаты "Грузинской мечты") посетила посла Нидерландов Мелине Аракелян, сообщает телеканал "Имеди". А представители ЕНД и "Федералистов" обсуждали в посольстве Великобритании подготовку протестов 4 октября.
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария
Элене Хоштария - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
Элене Хоштария
"Это не что иное, как очередное поощрение радикализма. Грубое нарушение Венской конвенции, прямое вмешательство в демократические выборы", — сказал журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Спикер парламента Шалва Папуашвили признался, что его "шокировало" общение иностранных дипломатов с экстремистами.
"В целом понятно, с чем мы имеем дело. Несколько политических групп и неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, вышли из правового поля. Они отказались от участия в демократическом процессе и встали на путь насильственной смены власти. <…> Дело в том, что у них нет общественной поддержки. Но они способны организовать какую-то провокацию, которая может привести общество и государство к чрезвычайной ситуации. <…> Это прямая дорога к Майдану, крови, беспорядкам", — подчеркнул он.
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Как известно, в ЕС угрожают лишить Грузию безвизового режима, если правительство не вернется к "демократическому пути развития". Оппозиция же рассчитывает захватить власть при помощи Брюсселя.
"С 2022-го стало ясно, что вопрос интеграции в Евросоюз — очень важный для нашей страны, так или иначе связанный не только с внешней политикой, но и с историей, культурой, идентичностью — для многих является лишь инструментом. <…> Мы увидели, как это используют для вмешательства во внутренние дела Грузии. Вопрос евроинтеграции даже стал своего рода развлечением в руках оппозиции. Это наносит ущерб взаимодействию с ЕС, дальше так продолжаться не может", — заявила глава МИД Мака Бочарошвили.
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России
16 марта, 08:00

Последний рывок

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что грузинские власти сдержанно отреагировали на подготовку Киевом теракта в Тбилиси, так как не хотят обострять и без того сложные отношения с Западом.
"ЕС и США создали формат, в котором они находятся на стороне "добра", а Россия — "зла". "Грузинская мечта" решила присоединиться к "добрым", поэтому до окончания СВО будет воздерживаться от критики партнеров, но затем все им припомнит. К этому моменту украинские власти уже не смогут оправдываться противостоянием с Москвой", — пояснил он.
© AP Photo / Shakh AivazovМитинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси
Что касается попытки госпереворота, то собеседник РИА Новости не верит в ее успех. "В Грузии достаточно сильны политические институты и правоохранительные органы, чтобы противостоять силовому захвату власти. Оппозиция — это небольшая группа людей, хорошо финансируемая Западом, но действующая почти подпольно. Они стараются сформировать параллельную реальность, в которой население симпатизирует именно им, однако на деле ничего подобного нет", — уточнил политолог.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе тоже думает, что у оппозиции нет шансов захватить власть. "Во-первых, лидеры радикалов уже за решеткой, а на улицу выходит не так много активистов. В основном это молодые люди, которые слепо верят в мечту о Евросоюзе. К тому же предотвращение теракта свидетельствует о том, что силовики находятся в полной боевой готовности", — говорит он.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
С его точки зрения, оппозиция совершила большую ошибку, когда в конце прошлого года не признала итоги парламентских выборов, а теперь отказалась участвовать в муниципальных. Скорее всего, после 4 октября радикалы окончательно утратят общественную поддержку и сойдут с политической сцены.
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала