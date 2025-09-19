Рейтинг@Mail.ru
МИД Германии ответил на вопрос об исследованиях биоматериалов Навального* - РИА Новости, 19.09.2025
16:39 19.09.2025
МИД Германии ответил на вопрос об исследованиях биоматериалов Навального*
МИД Германии ответил на вопрос об исследованиях биоматериалов Навального*
в мире
германия
россия
берлин (город)
юлия навальная
дмитрий песков
организация по запрещению химического оружия
московский городской суд
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерству иностранных дел Германии неизвестно о посмертных исследованиях биоматериалов Алексея Навального* в государственных или военных лабораториях страны, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе, отвечая на вопрос о том, могли ли военные или государственные лаборатории Германии быть задействованы в таких исследованиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил, что Кремлю ничего не известно о новых заявлениях вдовы Алексея Навального* Юлии Навальной*. Та ранее заявила, что ее помощники переправили биоматериалы Навального* для изучения в двух лабораториях разных стран Запада, утверждая, что те не делятся результатами о якобы отравлении по "политическим соображениям". "Что касается конкретного вопроса, который вы задали, нам неизвестна какая-либо связь с Германией", - ответил Гизе в ходе брифинга кабмина ФРГ на вопрос журналиста о том, могли ли быть задействованы германские военные или государственные лаборатории в исследовании биоматериалов Навального*. Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального*, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в РФ, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
германия
россия
берлин (город)
МИД Германии ответил на вопрос об исследованиях биоматериалов Навального*

БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Министерству иностранных дел Германии неизвестно о посмертных исследованиях биоматериалов Алексея Навального* в государственных или военных лабораториях страны, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе, отвечая на вопрос о том, могли ли военные или государственные лаборатории Германии быть задействованы в таких исследованиях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил, что Кремлю ничего не известно о новых заявлениях вдовы Алексея Навального* Юлии Навальной*. Та ранее заявила, что ее помощники переправили биоматериалы Навального* для изучения в двух лабораториях разных стран Запада, утверждая, что те не делятся результатами о якобы отравлении по "политическим соображениям".
"Что касается конкретного вопроса, который вы задали, нам неизвестна какая-либо связь с Германией", - ответил Гизе в ходе брифинга кабмина ФРГ на вопрос журналиста о том, могли ли быть задействованы германские военные или государственные лаборатории в исследовании биоматериалов Навального*.
Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального*, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в РФ, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
