Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США обсудили со странами Персидского залива послевоенное управление сектором Газа, включая возможную передачу контроля над анклавом этим странам, передает агентство Рейтер со ссылкой на посла США в Израиле Майка Хакаби. "Соединенные Штаты провели переговоры с арабскими государствами Персидского залива о возможности передачи им управления сектором Газа после окончания войны", - пишет агентство. Хакаби сообщил, что переговоры велись о создании временной структуры управления с участием арабских государств Персидского залива, при этом США могли бы взять на себя надзорную роль. Посол добавил, что США не присоединятся к любому плану с созданием палестинской автономии, если ее руководство "продолжит выплачивать средства отдельным лицам и семьям, участвовавшим в том, что США называют актами терроризма". В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

