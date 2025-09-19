Рейтинг@Mail.ru
Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/gaza-2043081239.html
Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой
Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой - РИА Новости, 19.09.2025
Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой
США обсудили со странами Персидского залива послевоенное управление сектором Газа, включая возможную передачу контроля над анклавом этим странам, передает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:59:00+03:00
2025-09-19T19:59:00+03:00
в мире
сша
персидский залив
палестина
майк хакаби
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddaa26a91be31fc19610cb0868ed7468.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США обсудили со странами Персидского залива послевоенное управление сектором Газа, включая возможную передачу контроля над анклавом этим странам, передает агентство Рейтер со ссылкой на посла США в Израиле Майка Хакаби. "Соединенные Штаты провели переговоры с арабскими государствами Персидского залива о возможности передачи им управления сектором Газа после окончания войны", - пишет агентство. Хакаби сообщил, что переговоры велись о создании временной структуры управления с участием арабских государств Персидского залива, при этом США могли бы взять на себя надзорную роль. Посол добавил, что США не присоединятся к любому плану с созданием палестинской автономии, если ее руководство "продолжит выплачивать средства отдельным лицам и семьям, участвовавшим в том, что США называют актами терроризма". В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250919/gaza-2043037737.html
https://ria.ru/20250919/gaza-2042544685.html
сша
персидский залив
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_514bb1f5de47cbbeb69f079b6b16fe6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, персидский залив, палестина, майк хакаби, оон
В мире, США, Персидский залив, Палестина, Майк Хакаби, ООН
Reuters: США обсудили со странами Персидского залива управление Газой

Reuters: США обсудили с арабскими странами послевоенное управление Газой

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США обсудили со странами Персидского залива послевоенное управление сектором Газа, включая возможную передачу контроля над анклавом этим странам, передает агентство Рейтер со ссылкой на посла США в Израиле Майка Хакаби.
"Соединенные Штаты провели переговоры с арабскими государствами Персидского залива о возможности передачи им управления сектором Газа после окончания войны", - пишет агентство.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
Вчера, 17:29
Хакаби сообщил, что переговоры велись о создании временной структуры управления с участием арабских государств Персидского залива, при этом США могли бы взять на себя надзорную роль.
Посол добавил, что США не присоединятся к любому плану с созданием палестинской автономии, если ее руководство "продолжит выплачивать средства отдельным лицам и семьям, участвовавшим в том, что США называют актами терроризма".
В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
У Газы светлое будущее, но живущие там люди мешают
Вчера, 08:00
 
В миреСШАПерсидский заливПалестинаМайк ХакабиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала