В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:29:00+03:00
2025-09-19T17:29:00+03:00
2025-09-19T17:34:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования", - сказано в заявлении на сайте МИД РФ.
