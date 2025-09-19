https://ria.ru/20250919/gaza-2043037737.html

В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа

В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа - РИА Новости, 19.09.2025

В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа

Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T17:29:00+03:00

2025-09-19T17:29:00+03:00

2025-09-19T17:34:00+03:00

россия

оон

группа газ

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования", - сказано в заявлении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250919/oon-2043036402.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, группа газ, сша, в мире