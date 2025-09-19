Рейтинг@Mail.ru
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
17:29 19.09.2025 (обновлено: 17:34 19.09.2025)
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования", - сказано в заявлении на сайте МИД РФ.
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа

МИД РФ: неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в Газе разочаровывает

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в секторе Газа вызывает сожаление и разочарование, сообщил в пятницу МИД России.
Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи.
"Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования", - сказано в заявлении на сайте МИД РФ.
Заголовок открываемого материала