ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гумпомощи из Иордании в Газу
ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гумпомощи из Иордании в Газу
2025-09-19T14:41:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир провел предварительное расследование вчерашнего теракта на КПП "Алленби" и распорядился прекратить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до завершения выяснения всех обстоятельств, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в пятницу. "Начальник Генштаба Эяль Замир сегодня (в пятницу) провел предварительное расследование на месте нападения, произошедшего вчера вечером на КПП "Алленби"... Начальник Генштаба распорядился прекратить пропуск грузов из Иордании в Газу до завершения расследования и извлечения уроков", - говорится в сообщении. В четверг на КПП "Алленби", который соединяет Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел теракт со стрельбой в результате, которого двое военнослужащих ЦАХАЛ были убиты. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что нападавший прибыл со стороны Иордании на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь. Израильский портал Ynet сообщил, что власти Израиля намерены пересмотреть протоколы проверки безопасности для иорданских водителей, нанятых иорданской армией для перевозки гуманитарных грузов.
