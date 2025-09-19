https://ria.ru/20250919/gaza-2042544685.html

У Газы светлое будущее, но живущие там люди мешают

У Газы светлое будущее, но живущие там люди мешают

Очень полезно посмотреть азиатскими глазами (китайскими, индийскими) на разгром сектора Газа, учиняемый сейчас Израилем: оттуда, с востока, сразу видишь много... РИА Новости, 19.09.2025

Очень полезно посмотреть азиатскими глазами (китайскими, индийскими) на разгром сектора Газа, учиняемый сейчас Израилем: оттуда, с востока, сразу видишь много такого, что иначе скрывалось бы в тени.Итак, саммит арабских и исламских стран в Катаре, среди решений — в том числе требование выкинуть Израиль из ООН. И то, что одновременно комиссия организации признала происходящее в Газе геноцидом. Плюс еще множество событий вокруг этого сюжета, идущих по нарастанию. И тут в нескольких серьезных деловых СМИ Азии почти одновременно выходят публикации с вот какой мыслью: ну что, теперь уже точно пришел конец проекту под названием IMEC?А если конец, то он означает большие неприятности — например, у Индии. Нет, не так: это новые неприятности у Индии, которая только-только начала обнаруживать, что ее опора на США способна внезапно обрушиться. И вдруг опять. А это значит, что еще больше ломается вся доктрина внешней политики Нью-Дели — сидеть на всех стульях одновременно, для того чтобы не полагаться целиком ни на один из них.И если пришел конец IMEC, то на первый взгляд выигрывает (или не проигрывает) Пекин. Но на самом деле буря и пожар на Ближнем Востоке Пекину тоже никак не в радость: рушится важная часть всей конструкции отношений Китая с внешним миром.Что за проект: а он из серии тех, что незаметно для широкой публики лежат в основе мировой политики на громадных территориях. Аналог — самые разные планы трубопроводов и прочих коммуникаций через Афганистан: с этого угла зрения становятся понятны многие из бесконечных войн в стране и вокруг.Итак, почти ровно два года назад в Нью-Дели был саммит лидеров 20 крупнейших экономик мира — G20. И на его полях был подписан меморандум, легший в основу того самого IMEC, то есть экономического коридора Индия — Ближний Восток. Он должен был начинаться из портов Гуджарата и идти через Ближний Восток до средиземноморских европейских берегов. Акционеры: Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Италия, Франция, Германия плюс ЕС. Но понятно, что ключевые игроки — это США и (неформально) Израиль. Нарендра Моди тогда обнимался по поводу запуска проекта с Джозефом Байденом (помните такого?), с королем Саудовской Аравии… В те дни и позже мелькали факты (надо строить порты, склады, прокладывать кабели) и цифры — от 100 миллиардов долларов только на первое время.Смысл и суть идеи тогда были всем предельно ясны. Первое: проделать дырку почти в середине точно такого же, но куда более масштабного и уже далеко зашедшего китайского проекта "Пояс и путь", выстроить альтернативные торговые маршруты через ту же Евразию, но исключить какой-либо контроль Китая за всей этой логистикой. То есть не дать Китаю оказаться в центре мировой торговли и развития — и если не перехватить эту его роль, то хотя бы навредить и все запутать.Второе: использовать для этого амбиции Индии, ее национальную мечту — быть не частью китайского проекта, а равным игроком за позицию сверхдержавы последующих десятилетий. Известно, что Индия в инициативе "Пояс и путь" демонстративно не участвует, так вот и дайте ей ключевую роль в проекте-спойлере.Хотя есть и третье: вообще-то, в 2020-м администрация Байдена попыталась замирить Ближний Восток, подружить арабов (например, ОАЭ) с Израилем. Проект IMEC попросту объяснял, какие у региона перспективы процветания после такого замирения.Надо сказать, что умные люди еще два года назад объясняли, почему проект дрянь: потому, что в нем больше желания навредить (Китаю), чем что-то построить, и потому, что из него демонстративно выкинули Турцию и Пакистан, не говоря об Иране. Так или иначе, война Израиля с палестинцами вспыхнула той же осенью, чуть ли не сразу после церемонии в Нью-Дели, и как-то стало ясно, что вся стратегия IMEC пошла не туда. А сегодня и совсем не туда.И тут в наши дни произошло то, что одни авторы называют утечкой, другие — вызовом… В общем, сенсация, расположившаяся на сайте The Washington Post. Посмотрите на эти прекрасные картинки, эти небоскребы, ровные газоны, море, где толпятся корабли. Это — Газа. Она вот такой должна была быть. Ключевая часть того самого логистического маршрута от индийцев к французам. К картинкам прилагается подробное изложение планов всего того, что замышлялось в регионе вокруг IMEC и не только, но тут имелась проблема, маленькая частность. Люди. Население той Газы, которая не на картинке, а в реальной жизни. Вот эти люди, которых сегодня мы видим плачущими у разрушенных домов или уже убитыми на экранах.Решение этой досадной проблемы мыслилось, оказывается, вот какое: для начала трети населения Газы выдают подъемные в зубы и конвоируют на выход. А что делать с оставшимися — посмотреть и решить по ходу превращения сектора в новый Солнечный город. И тут, как мы хорошо знаем, не просто что-то, а вообще все пошло не так.Итог на сегодняшний момент: какие уж тут антикитайские логистические коридоры, если не только арабы, а скоро и европейцы сделают Израиль изгоем. Но Китаю такая ситуация тоже не в радость, потому что его проект "Пояс и путь", как и внешняя политика в целом, исходил из необходимости сделать весь Ближний Восток зоной роста и сотрудничества. И речь не только о поставках углеводородов, а о множестве прочих планов.Индии же придется переделывать внешнюю политику еще глубже, чем можно было бы подумать. Совсем недавно Дональд Трамп обещал индийцам созвать саммит по продвижению IMEC — да, этим летом. Вместо этого Индия получила нынешнюю торговую битву с США.Вдобавок она оказалась в сложной позиции по части давнего направления внешней политики — чуть ли не союз с Израилем. Восьмого сентября, например, эти две страны подписали соглашение об инвестициях — и это не порадовало арабов и многих других мусульман. А как хорошо все замышлялось: ведь главный враг Индии — исламский терроризм, что логически подталкивает ее как минимум к общению с Израилем, а это технологии, вооружения, что-то еще хорошее. В общем, дружба на века — и вдруг…Но это все-таки частность. А вот до выстраивания хоть какой-то общей и устойчивой политики на Ближнем Востоке очень далеко, причем вообще всем.

