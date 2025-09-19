https://ria.ru/20250919/frantsiya-2043025173.html
Большинство французов выступили за референдум по миграции, показал опрос
Большинство французов выступили за референдум по миграции, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2025
Большинство французов выступили за референдум по миграции, показал опрос
Большинство жителей Франции выступают за проведение в стране референдума по миграционной политике, следует из результатов исследования компании CSA для газеты... РИА Новости, 19.09.2025
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Большинство жителей Франции выступают за проведение в стране референдума по миграционной политике, следует из результатов исследования компании CSA для газеты JDD, радиостанции Europe 1 и телеканала CNews. Ранее экс-депутат Филипп де Вилье опубликовал петицию "Спасем Францию: потребуем референдума по иммиграции" на специально созданном для нее портале, ее подписали уже более 1,5 миллиона человек. "Согласно исследованию… 72% французов хотят, чтобы был организован референдум по миграционной политике во Франции", - пишет JDD. Наибольшую поддержку эта идея встретила среди молодежи в возрасте 18-24 лет (79%), а наименьшую - среди пожилых старше 65 лет (69%). Исследование проводилось онлайн 18 сентября среди 1 001 совершеннолетнего гражданина Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся. Ранее опрос исследовательской компании Elabe показал, что 60% французов считают, что во Франции "слишком много" иммигрантов. До этого 72% французов связали ухудшение безопасности в стране с притоком мигрантов.
франция
Большинство французов выступили за референдум по миграции, показал опрос
