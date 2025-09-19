"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя
Небензя: Британия, Франция, Германия и США отказали России во встрече по СВПД
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 19 сен - РИА Новости. Британия, Франция, Германия и США ответили отказом на предложение РФ провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
"На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Ранее в пятницу СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
