"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя

ООН, 19 сен - РИА Новости. Британия, Франция, Германия и США ответили отказом на предложение РФ провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. "На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

