Рейтинг@Mail.ru
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/evrotroyka-2043057119.html
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя - РИА Новости, 19.09.2025
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя
Британия, Франция, Германия и США ответили отказом на предложение РФ провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил постпред... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:19:00+03:00
2025-09-19T18:19:00+03:00
в мире
франция
германия
россия
василий небензя
дональд трамп
оон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 19 сен - РИА Новости. Британия, Франция, Германия и США ответили отказом на предложение РФ провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. "На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250911/nebenzja-2041328830.html
https://ria.ru/20250912/nebenzya-2041575366.html
франция
германия
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, россия, василий небензя, дональд трамп, оон, великобритания, сша
В мире, Франция, Германия, Россия, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, Великобритания, США
"Евротройка" и США отказали России во встрече по СВПД, сообщил Небензя

Небензя: Британия, Франция, Германия и США отказали России во встрече по СВПД

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 19 сен - РИА Новости. Британия, Франция, Германия и США ответили отказом на предложение РФ провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
"На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару
11 сентября, 23:57
Ранее в пятницу СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия не заинтересована в эскалации с Варшавой, заявил Небензя
12 сентября, 22:50
 
В миреФранцияГерманияРоссияВасилий НебензяДональд ТрампООНВеликобританияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала