Рейтинг@Mail.ru
Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:23 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/eksport-2042951930.html
Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию
Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию - РИА Новости, 19.09.2025
Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию
Машиностроительный завод BONUM (Ростовская область) увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию на 8 процентов с начала текущего года, сообщает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:23:00+03:00
2025-09-19T12:23:00+03:00
ростовская область
ростовская область
казахстан
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042951305_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a2027ddd81325297c3899e60eb51ebc5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Машиностроительный завод BONUM (Ростовская область) увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию на 8 процентов с начала текущего года, сообщает правительство региона. "Из 828 единиц отгруженной техники с начала года 71 единица уже отправлена в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,5%", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина. Уточняется, что речь идет о Казахстане и Белоруссии. В планах предприятия - возобновление работы на рынке Узбекистана. В 2025 году завод представил ряд новых моделей и усовершенствованных полуприцепов. Часть деталей теперь изготавливается методом штамповки и роботизированной сварки, что увеличило ресурс техники и ее адаптированность к российским условиям. Как отметил генеральный директор кампании BONUM Александр Михайленко, несмотря на имеющиеся сложности, связанные с высокой ставкой и конкуренцией с дешевой китайской техникой, завод продолжает активно инвестировать в разработку новых моделей и автоматизацию производства. Так, на предприятии внедрили шесть роботизированных комплексов, в том числе синхронизированного с гибочным станком, что позволило сократить время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам сократили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса задействовано для сварки мелких узлов. Завод также запустил комплекс лазерной резки, способный обрабатывать детали нестандартных габаритов. "Развитие производственных предприятий имеет ключевое значение для экономики нашего региона. Их стремление внедрять новые технологии и расширять рынки сбыта, в том числе за счет экспорта, является важным фактором для создания рабочих мест и укрепления промышленного потенциала Дона", - сказал Сорокин.
https://ria.ru/20250918/rostov-2042660778.html
ростовская область
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042951305_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_bb031f38c191656bfe89fa3309ddd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, казахстан, белоруссия
Ростовская область , Ростовская область, Казахстан, Белоруссия
Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию

Машиностроительный завод BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию

© Фото : Правительство Ростовской областиМашиностроительный завод BONUM в Ростовской области
Машиностроительный завод BONUM в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Правительство Ростовской области
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Машиностроительный завод BONUM (Ростовская область) увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию на 8 процентов с начала текущего года, сообщает правительство региона.
"Из 828 единиц отгруженной техники с начала года 71 единица уже отправлена в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,5%", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина. Уточняется, что речь идет о Казахстане и Белоруссии. В планах предприятия - возобновление работы на рынке Узбекистана.
В 2025 году завод представил ряд новых моделей и усовершенствованных полуприцепов. Часть деталей теперь изготавливается методом штамповки и роботизированной сварки, что увеличило ресурс техники и ее адаптированность к российским условиям.
Как отметил генеральный директор кампании BONUM Александр Михайленко, несмотря на имеющиеся сложности, связанные с высокой ставкой и конкуренцией с дешевой китайской техникой, завод продолжает активно инвестировать в разработку новых моделей и автоматизацию производства.
Так, на предприятии внедрили шесть роботизированных комплексов, в том числе синхронизированного с гибочным станком, что позволило сократить время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам сократили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса задействовано для сварки мелких узлов. Завод также запустил комплекс лазерной резки, способный обрабатывать детали нестандартных габаритов.
"Развитие производственных предприятий имеет ключевое значение для экономики нашего региона. Их стремление внедрять новые технологии и расширять рынки сбыта, в том числе за счет экспорта, является важным фактором для создания рабочих мест и укрепления промышленного потенциала Дона", - сказал Сорокин.
Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Испытания инновационного электровоза завершились в Ростовской области
18 сентября, 11:45
 
Ростовская областьРостовская областьКазахстанБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала