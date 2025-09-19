Ростовский BONUM увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию

https://ria.ru/20250919/eksport-2042951930.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Машиностроительный завод BONUM (Ростовская область) увеличил долю экспорта в Казахстан и Белоруссию на 8 процентов с начала текущего года, сообщает правительство региона. "Из 828 единиц отгруженной техники с начала года 71 единица уже отправлена в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,5%", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина. Уточняется, что речь идет о Казахстане и Белоруссии. В планах предприятия - возобновление работы на рынке Узбекистана. В 2025 году завод представил ряд новых моделей и усовершенствованных полуприцепов. Часть деталей теперь изготавливается методом штамповки и роботизированной сварки, что увеличило ресурс техники и ее адаптированность к российским условиям. Как отметил генеральный директор кампании BONUM Александр Михайленко, несмотря на имеющиеся сложности, связанные с высокой ставкой и конкуренцией с дешевой китайской техникой, завод продолжает активно инвестировать в разработку новых моделей и автоматизацию производства. Так, на предприятии внедрили шесть роботизированных комплексов, в том числе синхронизированного с гибочным станком, что позволило сократить время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам сократили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса задействовано для сварки мелких узлов. Завод также запустил комплекс лазерной резки, способный обрабатывать детали нестандартных габаритов. "Развитие производственных предприятий имеет ключевое значение для экономики нашего региона. Их стремление внедрять новые технологии и расширять рынки сбыта, в том числе за счет экспорта, является важным фактором для создания рабочих мест и укрепления промышленного потенциала Дона", - сказал Сорокин.

