Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ekspert-2043077996.html
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов - РИА Новости, 19.09.2025
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов
Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:41:00+03:00
2025-09-19T19:41:00+03:00
украина
россия
австрия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в мировой экономике, прокомментировал РИА Новости академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Это шаг, который отпугнет не западных инвесторов. Это то, что сейчас не нужно Европейскому союзу, который во многом теряет свою долю в мировой экономике", - считает Шеин. Он добавил, что европейцы обсуждают использование российских активов уже три года, но так и не идут на этот шаг, поскольку основной риск - это позиции евро. Эксперт также подчеркнул, что у ЕС нет законных путей использовать российские активы и передать их Украине. Но если все же в объединении придумают "полузаконный, полулегальный способ" сделать это, то ЕС скорее понесет потери с точки зрения экономики, с точки зрения доверия в мировой политике и мировой экономике, чем приобретет. А Россия в ответ может полностью или частично конфисковать западные активы на своей территории, заключил Шеин. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.
https://ria.ru/20250915/kreml-2042013164.html
https://ria.ru/20250912/rossija-2041443975.html
украина
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, австрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Украина, Россия, Австрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов

Шеин: использование ЕС активов РФ отпугнет не инвесторов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в мировой экономике, прокомментировал РИА Новости академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине.
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье с Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Кремле прокомментировали предложение Трампа изъять российские активы
15 сентября, 12:51
"Это шаг, который отпугнет не западных инвесторов. Это то, что сейчас не нужно Европейскому союзу, который во многом теряет свою долю в мировой экономике", - считает Шеин.
Он добавил, что европейцы обсуждают использование российских активов уже три года, но так и не идут на этот шаг, поскольку основной риск - это позиции евро.
Эксперт также подчеркнул, что у ЕС нет законных путей использовать российские активы и передать их Украине. Но если все же в объединении придумают "полузаконный, полулегальный способ" сделать это, то ЕС скорее понесет потери с точки зрения экономики, с точки зрения доверия в мировой политике и мировой экономике, чем приобретет.
А Россия в ответ может полностью или частично конфисковать западные активы на своей территории, заключил Шеин.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла.
Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия следит за решениями по замороженным активам, заявила Захарова
12 сентября, 13:26
 
УкраинаРоссияАвстрияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВысшая школа экономики (ВШЭ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала