https://ria.ru/20250919/ekspert-2043077996.html

Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов

Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов - РИА Новости, 19.09.2025

Эксперт оценил последствия использования ЕС российских активов

Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:41:00+03:00

2025-09-19T19:41:00+03:00

2025-09-19T19:41:00+03:00

украина

россия

австрия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если Евросоюз решит использовать российские активы, то это отпугнет не западных инвесторов, а это объединению не нужно, ведь оно сейчас и так теряет долю в мировой экономике, прокомментировал РИА Новости академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Это шаг, который отпугнет не западных инвесторов. Это то, что сейчас не нужно Европейскому союзу, который во многом теряет свою долю в мировой экономике", - считает Шеин. Он добавил, что европейцы обсуждают использование российских активов уже три года, но так и не идут на этот шаг, поскольку основной риск - это позиции евро. Эксперт также подчеркнул, что у ЕС нет законных путей использовать российские активы и передать их Украине. Но если все же в объединении придумают "полузаконный, полулегальный способ" сделать это, то ЕС скорее понесет потери с точки зрения экономики, с точки зрения доверия в мировой политике и мировой экономике, чем приобретет. А Россия в ответ может полностью или частично конфисковать западные активы на своей территории, заключил Шеин. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

https://ria.ru/20250915/kreml-2042013164.html

https://ria.ru/20250912/rossija-2041443975.html

украина

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, австрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ), в мире