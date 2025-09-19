https://ria.ru/20250919/efimov-2042972644.html

Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК

Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК - РИА Новости, 19.09.2025

Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК

Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:12:00+03:00

2025-09-19T15:12:00+03:00

2025-09-19T15:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных инвестпроектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам восемь земельных участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в четырех административных округах появятся новые рабочие места и современные инфраструктурные объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, в Северо-Западном и Новомосковском округах девелоперам выделили шесть участков более чем на 6 гектаров, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что в Мневниковской пойме, например, создается административно-деловой кластер. Там девелопер получило около 1,4 гектара земли для возведения бизнес-центра площадью 48,5 тысячи квадратных метров. Помимо офисов, запланированы торговые и инфраструктурные объекты.В Коммунарке на 0,6 гектара земли построят МФК площадью свыше 43 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)