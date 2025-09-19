Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/efimov-2042972644.html
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК - РИА Новости, 19.09.2025
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК
Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:12:00+03:00
2025-09-19T15:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных инвестпроектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам восемь земельных участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в четырех административных округах появятся новые рабочие места и современные инфраструктурные объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, в Северо-Западном и Новомосковском округах девелоперам выделили шесть участков более чем на 6 гектаров, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что в Мневниковской пойме, например, создается административно-деловой кластер. Там девелопер получило около 1,4 гектара земли для возведения бизнес-центра площадью 48,5 тысячи квадратных метров. Помимо офисов, запланированы торговые и инфраструктурные объекты.В Коммунарке на 0,6 гектара земли построят МФК площадью свыше 43 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК

Ефимов: в Москве с начала года выделили восемь участков в рамках МаИП для МФК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных инвестпроектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам восемь земельных участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в четырех административных округах появятся новые рабочие места и современные инфраструктурные объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Так, в Северо-Западном и Новомосковском округах девелоперам выделили шесть участков более чем на 6 гектаров, указывается в сообщении.
В нем подчеркивается, что в Мневниковской пойме, например, создается административно-деловой кластер. Там девелопер получило около 1,4 гектара земли для возведения бизнес-центра площадью 48,5 тысячи квадратных метров. Помимо офисов, запланированы торговые и инфраструктурные объекты.
В Коммунарке на 0,6 гектара земли построят МФК площадью свыше 43 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала