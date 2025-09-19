https://ria.ru/20250919/efimov-2042972644.html
Ефимов: в Москве выделили восемь участков для строительства МФК
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам восемь участков в четырех округах для строительства многофункциональных комплексов (МФК) в рамках реализации масштабных инвестпроектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам восемь земельных участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в четырех административных округах появятся новые рабочие места и современные инфраструктурные объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, в Северо-Западном и Новомосковском округах девелоперам выделили шесть участков более чем на 6 гектаров, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что в Мневниковской пойме, например, создается административно-деловой кластер. Там девелопер получило около 1,4 гектара земли для возведения бизнес-центра площадью 48,5 тысячи квадратных метров. Помимо офисов, запланированы торговые и инфраструктурные объекты.В Коммунарке на 0,6 гектара земли построят МФК площадью свыше 43 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
