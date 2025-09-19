https://ria.ru/20250919/efimov-2042944751.html
Ефимов: в Таганском районе построили деловой центр
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Таганском районе Москвы завершено строительство делового центра площадью 17,2 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Бизнес-центр расположен по адресу: Костомаровский переулок, 5. Он занимает участок площадью 0,3 гектара."Одиннадцать наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Девелопер проекта – компания Stone, добавляется в сообщении.
