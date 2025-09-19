Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Таганском районе построили деловой центр - РИА Новости, 19.09.2025
13:08 19.09.2025
Ефимов: в Таганском районе построили деловой центр
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Таганском районе Москвы завершено строительство делового центра площадью 17,2 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Бизнес-центр расположен по адресу: Костомаровский переулок, 5. Он занимает участок площадью 0,3 гектара."Одиннадцать наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Девелопер проекта – компания Stone, добавляется в сообщении.
Ефимов: в Таганском районе построили деловой центр

Ефимов: в Таганском районе Москвы построили деловой центр

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Таганском районе Москвы завершено строительство делового центра площадью 17,2 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Бизнес-центр расположен по адресу: Костомаровский переулок, 5. Он занимает участок площадью 0,3 гектара.
"Одиннадцать наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Девелопер проекта – компания Stone, добавляется в сообщении.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
