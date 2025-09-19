https://ria.ru/20250919/drozdov-2042996462.html

Ветеран "Вымпела" рассказал о службе разведчика Дроздова

Ветеран "Вымпела" рассказал о службе разведчика Дроздова - РИА Новости, 19.09.2025

Ветеран "Вымпела" рассказал о службе разведчика Дроздова

Смысл всей жизни легендарного отечественного разведчика Юрия Дроздова заключался в служении Родине, он ставил интересы государства превыше всего, но при этом... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:27:00+03:00

2025-09-19T15:27:00+03:00

2025-09-19T15:46:00+03:00

ссср

афганистан

кабул (город)

валерий попов

юрий дроздов

юрий андропов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/126174/40/1261744014_0:0:967:544_1920x0_80_0_0_76f37b6614b40c4148b600409789428d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смысл всей жизни легендарного отечественного разведчика Юрия Дроздова заключался в служении Родине, он ставил интересы государства превыше всего, но при этом обладал удивительными человеческими качествами и делал всё, чтобы сберечь подчиненных, уходивших на разные задания, рассказал РИА Новости один из ближайших учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов. В пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925-2017), в 1979-1991 годах - начальника Управления "С" (нелегальная разведка) внешней разведки КГБ СССР, идеолога создания "Вымпела". "Юрий Иванович был поистине выдающимся государственным деятелем. Всегда интересы нашей страны, ее безопасности были для него главными", - говорит Попов. Он рассказал, как, будучи уже сотрудником "Вымпела", впервые увидел Дроздова. "Это было в апреле 1982 года, нас в составе отряда "Каскад-4", составленного из сотрудников "Вымпела", отправляли в Афганистан для выполнения оперативно-боевых задач. И проводить нас приехал Юрий Иванович. Мы построились на территории нашей базы, и Юрий Иванович произнес напутственную речь. А потом я услышал, как он уже в сторонке сказал полковнику Евгению Александровичу Савинцеву, с которым они вместе создавали "Вымпел", и который на тот момент руководил "Каскадом-4": "Евгений Александрович, у тебя здесь целая "обойма" офицеров, сотрудников нашего подразделения. "Расстрелять" эту обойму легко, а вот сохранить ее и вернуться целыми, выполнив задачу, очень сложно. Но ты с этой задачей справишься", - вспоминает Попов. "Я на всю жизнь запомнил эти слова и понял, что этот руководитель заботится о том, как сберечь людей", - добавил он. И то, о чем говорил Дроздов, было выполнено – в ходе оперативно-боевой работы в 1982-1983 годах "Каскад-4" выполнил все задачи в Афганистане, не лишившись ни одного своего штатного сотрудника. Но одна потеря тогда случилась - погиб пограничник, рядовой Юрий Тарасов, прикомандированный к "Каскаду-4". "Он погиб героически, в бою, в засаде под Кандагаром. Тарасов пытался спасти оружие в подбитом БТРе. Евгений Александрович Савинцев очень сильно переживал случившееся, он потом вышел к Юрию Ивановичу с просьбой посмертно зачислить Тарасова в списки нашей части. И Юрий Дроздов сразу согласился. Вот это тоже многое говорит о человеческих качествах Юрия Ивановича. И сейчас на плитах на Аллее памяти "Вымпела" и Центра специального назначения ФСБ в память о наших боевых товарищах первым выбито имя Юрия Тарасова", - добавил Попов. Еще один случай касался лично Попова. По его словам, как-то раз он поступил, как не следовало делать по правилам, хотя задача в итоге была выполнена. "Юрий Иванович тогда лично присутствовал при разборе произошедшего. Он отозвал меня в сторону – и я подумал, что сейчас не при всех будет нагоняй. Но он, наоборот меня поддержал и сказал: "Молодец, так и надо", - вспоминает собеседник агентства. По словам Попова, Дроздов всегда лично присутствовал на учениях, вникал во все нюансы. Он учил думать сотрудников "Вымпела" очень быстро, буквально за секунды делать выбор из нескольких вариантов выполнения задачи, проявлять смекалку. "Никогда не бойся принимать самостоятельные решения, и все будет нормально – так мне говорил Юрий Иванович", - добавляет Попов. Но Дроздов и сам всегда лично принимал решения, и при этом всегда был готов лично нести ответственность за результат, отметил ветеран "Вымпела". Дроздов всегда старался узнать, как обстоят дела у того или иного сотрудника, есть ли какие-то сложности в семье. "Юрий Иванович прекрасно понимал, что человек, которого что-то гложет, будет переживать, будет мыслями со своими проблемами, и это может сказаться на выполнении задачи", - пояснил Попов. "Однажды у меня сильно заболела мама, а мне надо было уезжать за границу. Юрий Иванович узнал о происходившем, когда мы случайно столкнулись с ним в военном госпитале, где я навещал маму. Он тут же поручил начальнику госпиталя сделать всё, чтобы помочь ей. Операцию делали врачи из Центра имени Бурденко, которым руководил наш выдающийся нейрохирург Александр Николаевич Коновалов. И мама прожила еще 17 лет. За день до отлета мы встретились с Юрием Ивановичем, и я уже мог спокойно говорить о делах. Я знал, что без меня все необходимое для мамы будет сделано. Вот какая была забота о сотруднике, но и о деле", - сказал Попов. По его словам, Дроздов обладал отличным, бывшим всегда уместным чувством юмора. "При непосредственном участии Юрия Ивановича была разработана и реализована операция "Байкал-79" по смене режима афганского диктатора Амина в декабре 1979 года. Мне рассказывали ее участники, что происходило перед началом операции, перед работой по объектам в Кабуле, перед штурмом дворца "Тадж-бек" на окраине Кабула, где находился Амин", - говорит Попов. "Командиров штурмовых групп собрали вместе. Они были напряжены, и Юрий Иванович, видя это, улыбнулся и сказал: "Ребята, а давайте завтра возьмем и просто похулиганим!". Юрий Иванович, прекрасно зная психологию людей, снял напряжение одной этой фразой. И все заулыбались, настроились на выполнение задачи - и совершили просто невероятную вещь. Ведь вопреки всем канонам военного искусства, кратно меньшими силами, чем были у охраны Тадж-бека, этот дворец, по сути неприступная крепость, был взят всего за 43 минуты", - добавил Попов. Но и затем вновь проявились личные качества Дроздова – когда он собственноручно вычеркнул себя из списков тех, кто был представлен к званию Героя Советского Союза за "Байкал-79", и получил вместо Золотой Звезды орден Октябрьской Революции. "Сам Юрий Иванович рассказывал, что он отказался от звания Героя, потому что понимал, что оно может ему помешать в дальнейшей работе, при взаимодействии с теми или иными людьми. И то его решение, я считаю, подчеркивает, что для Юрия Ивановича главным было дело, служение Родине. Он сам уже в конце жизни говорил, что разведка для него была смыслом жизни", - отметил Попов. Именно интересами государства Дроздов руководствовался, когда обосновывал необходимость создания в рядах советской нелегальной разведки такого спецподразделения, как "Вымпел". По словам Попова, Дроздов после операции "Байкал-79" понимал, что для проведения специальных операций за границей, прежде всего в "особый период" - непосредственно перед войной, Советскому Союзу надо иметь подразделение специального назначения, на постоянной основе готовое выполнять задачи в любой точке мира. С доводами Дроздова согласился председатель Комитета госбезопасности СССР Юрий Андропов, и 19 августа 1981 года во исполнение решения советского руководства был создан Отдельный учебный центр КГБ, он же "Вымпел". "Забота Юрия Ивановича Дроздова об интересах государства проявилась и в требованиях к "Вымпелу" - прийти, куда надо, выполнить задачу и уйти так, чтобы никто не понял, что случилось, чтобы все выглядело следствием каких-то естественных причин, чтобы не вызвать политических осложнений для СССР. "Вымпел" должен был действовать исключительно ювелирно - так же, как нейрохирург тончайше работает скальпелем", - пояснил Попов. Он особо отметил искусство Юрия Дроздова выбирать сотрудников "Вымпела" для выполнения той или иной задачи. "Изначально отбор в наше подразделение был очень жестким. Требовалось знать языки и особенности того района мира, где пришлось бы выполнять оперативно-боевые задачи - а именно, знать детали местной политики, экономики, культуры, нюансы обычаев и психологии местного населения, и при этом быть своим в конкретном районе мира, то есть требовался и артистизм. Для "Вымпела" в прямом смысле не было границ", - сказал Попов. Но как раз тут заключена принципиальная особенность нелегальной разведки, добавил он. "Это не театр и не кино, где можно вновь выйти на сцену или переснять неудачный кадр. В разведке такого нет, на подстраховку рассчитывать не приходится, и потому надо постоянно думать и думать. Такой была наша формула: "Вымпел" - это думающий спецназ", - добавил Попов. По его словам, Дроздов умел очень быстро и точно подобрать "обойму" самых разных людей – разных национальностей, разного темперамента, с разной подготовкой, в том числе физической и языковой. "Вот это умение было поистине гениальным", - подчеркнул Попов. Конкретный же состав группы определялся задачами, которые могло бы поставить перед Дроздовым руководство. Выйдя в отставку, Дроздов не перестал работать. "Он до последнего дня оставался поистине великим аналитиком. Его выводы, касавшиеся прогноза развития ситуации в мире и в России, и основанные на глубоком анализе, неизменно подтверждались", - сказал Попов. "Юрий Иванович Дроздов вошел в историю как поистине легендарный разведчик. Я не преувеличиваю – ведь такое определение ему в свое время первыми дали не кто-нибудь, а американцы. Я считаю, что если такую оценку человеку выносит главный противник, то это говорит о подлинном признании масштаба личности", - подчеркнул Попов. Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Дроздов принял непосредственное участие в различных операциях советской разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР. Ушел в отставку в 1991 году. Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Имел правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Бронзовый барельеф Дроздова размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.

https://ria.ru/20250917/svr--2042392949.html

https://ria.ru/20250716/yaderka-2029072781.html

https://ria.ru/20250328/fitin-2007844742.html

https://ria.ru/20250918/svr-2042609997.html

ссср

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, афганистан, кабул (город), валерий попов, юрий дроздов, юрий андропов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество