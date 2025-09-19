Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга - РИА Новости, 19.09.2025
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:32 19.09.2025
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга - РИА Новости, 19.09.2025
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о перспективных проектах развития Выборга, текущих задач в городе на совещании областного... РИА Новости, 19.09.2025
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
выборг
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Выборг
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга

Дрозденко рассказал о перспективных проектах развития Выборга

Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о перспективных проектах развития Выборга, текущих задач в городе на совещании областного правительства в местной администрации.
"Выполнен первый этап реконструкции набережной. Выделяем 311 миллионов рублей на продолжение работ. Реставрационные работы в городе тоже не останавливаются. Ведем переговоры по софинансированию реконструкции квартала Сета Солберга для создания культурного центра в исторической части города", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что строительство водоочистных сооружений в Выборге начнется в 2026 при федеральном софинансировании.
"С открытием обновленной трассы "Скандинавия" есть задача президента России Владимира Путина сделать город центром событийного туризма России. Ведем переговоры, в том числе, о приеме Музыкального фестиваля народов России", - подчеркнул глава региона.
Также Дрозденко сообщил, что принял доклад главы администрации Выборгского муниципального района Ленобласти Валерия Савинова о работах по устранению подтоплений из-за залповых осадков 18 сентября. "Администрация справляется без дополнительной помощи", - уточнил губернатор.
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в пятницу сообщил, что в Выборге за ночь выпало почти две трети месячной нормы осадков.
Ленинградская область Александр Дрозденко Ленинградская область Выборг
 
 
