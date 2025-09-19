https://ria.ru/20250919/drozdenko-2043061901.html

Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал о перспективах развития Выборга

2025-09-19T18:32:00+03:00

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

выборг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о перспективных проектах развития Выборга, текущих задач в городе на совещании областного правительства в местной администрации. "Выполнен первый этап реконструкции набережной. Выделяем 311 миллионов рублей на продолжение работ. Реставрационные работы в городе тоже не останавливаются. Ведем переговоры по софинансированию реконструкции квартала Сета Солберга для создания культурного центра в исторической части города", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что строительство водоочистных сооружений в Выборге начнется в 2026 при федеральном софинансировании. "С открытием обновленной трассы "Скандинавия" есть задача президента России Владимира Путина сделать город центром событийного туризма России. Ведем переговоры, в том числе, о приеме Музыкального фестиваля народов России", - подчеркнул глава региона. Также Дрозденко сообщил, что принял доклад главы администрации Выборгского муниципального района Ленобласти Валерия Савинова о работах по устранению подтоплений из-за залповых осадков 18 сентября. "Администрация справляется без дополнительной помощи", - уточнил губернатор. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в пятницу сообщил, что в Выборге за ночь выпало почти две трети месячной нормы осадков.

ленинградская область

выборг

2025

александр дрозденко, ленинградская область, выборг