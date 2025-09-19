https://ria.ru/20250919/drevesina-2043018974.html

Экспортеры древесины наращивают производство экологичных материалов

Экспортеры древесины наращивают производство экологичных материалов - РИА Новости, 19.09.2025

Экспортеры древесины наращивают производство экологичных материалов

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается 21 сентября, этот профессиональный праздник объединяет всех, кто вносит вклад в развитие... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:44:00+03:00

2025-09-19T16:44:00+03:00

2025-09-19T16:44:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742214524_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_bb7ccbfbcea8d748d9c883b061d0eb7a.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается 21 сентября, этот профессиональный праздник объединяет всех, кто вносит вклад в развитие современного российского лесного комплекса, сохранение экологического равновесия и приумножение лесных богатств страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Глубокая переработка древесины становится приоритетным направлением развития отрасли. Отечественные производители ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. На предприятиях особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, эффективному управлению ресурсами и обеспечению высокого качества продукции. Экспортеры наращивают производство современных экологичных материалов: премиальной фанеры, деревянных строительных конструкций, CLT-панелей, древесностружечных плит, пеллет, компонентов для домостроения, новых видов бумаг, упаковочных решений и мебели", - говорится в сообщении.Сейчас основными направлениями экспорта продукции ЛПК выступают Китай, Узбекистан и Турция. Существенный потенциал для роста отмечается в странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Российские компании успешно конкурируют на мировом рынке, предлагая инновационные материалы для строительства и промышленности. Эту деятельность активно поддерживает Российский экспортный центр, способствуя выходу отечественных товаров на новые международные рынки. Так, на платформе "Мой экспорт" для экспортеров доступно более 120 полезных сервисов. В частности, компании могут воспользоваться сервисом "Экспортные ниши", который помогает компаниям находить прибыльные сегменты и запускать новые продукты на зарубежных рынках.Отечественные производители оформляют сертификаты соответствия "Сделано в России" и активно участвуют во всероссийской премии "Экспортер года". Компании используют инструменты платформы для поиска надежных партнеров, получения консультаций, компенсаций, финансовой и страховой поддержки, участвуют в выставках и бизнес-миссиях.Ближайшая бизнес-миссия с участие экспортеров ЛПК состоится 25–26 сентября в Стамбуле. Более 20 российских компаний представят там широкий ассортимент продукции ЛПК - от базовых материалов до готовых решений для строительства и домостроения.Среди компаний, пользующихся инструментами платформы Группы РЭЦ — холдинг "Сегежа Групп". Компания также обладатель сертификатов "Сделано в России". "Сегежа Групп" активно внедряет современные технологии и участвует в федеральных проектах по повышению производительности труда. В фокусе развития - экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Сейчас компания экспортирует свою продукцию в более чем 30 стран мира. В планах наращивание объемов экспорта и расширение предложения на внутреннем рынке."Лесная промышленность сегодня - это сочетание традиций и инноваций. Мы постоянно улучшаем качество продукции и внедряем современные технологии, чтобы не просто идти в ногу со временем, а создавать востребованный на мировом рынке продукт", - отметил член правления – вице-президент "Сегежа Групп" Николай Иванов.Группа компаний "Свеза" - один из ведущих игроков российского лесопромышленного комплекса. Компания является крупнейшим в мире производителем березовой фанеры и ведущим российским производителем мелованного картона, легкомелованной бумаги, картонной упаковки для потребительских товаров и специализированных бумаг. Продукция "Свезы" используется при строительстве небоскребов и олимпийских объектов, в судо- и вагоностроении, автомобилестроении, при производстве мебели, интерьерных решений, упаковки и полиграфии.В структуру группы входят шесть крупных фанерных комбинатов, расположенных в Санкт-Петербурге, Вологодской, Костромской, Свердловской областях и Пермском крае. Кроме того, "Свеза" активно развивает новые перспективные направления, включая производство биопродуктов и разработку цифровых решений на основе искусственного интеллекта."Поддержка Российского экспортного центра стала для нас важным фактором успеха. Страхование дебиторской задолженности, компенсация логистических расходов и помощь в выходе на международные площадки существенно упростили продвижение нашей продукции на новые рынки", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "Свеза-Лес" Святослав Сарсон.Также поддержку от РЭЦ получают компании – производители упаковочных решений. SFT Group - один из лидеров в производстве картонов и гофроупаковки из вторичного сырья, современный вертикально-интегрированный холдинг, который ведет свою деятельность в условиях экономики замкнутого цикла.SFT Group активно расширяет экспортные рынки, развивая сотрудничество со странами СНГ, Китаем и другими."Мы сотрудничаем с Группой РЭЦ по широкому спектру финансовых и нефинансовых продуктов, что способствует увеличению экспортных поставок. В 2025 году при поддержке РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР в Адыгее открылся новый высокотехнологичный завод по производству гофропродукции "Картонтара-2", - комментирует председатель совета директоров SFT Group Анатолий Штейнберг."Лесопромышленный комплекс демонстрирует устойчивый вклад в экономику страны. Российский экспортный центр активно поддерживает предприятия отрасли, предоставляя современные инструменты для развития экспорта и укрепления позиций российских лесных компаний на мировом рынке", - прокомментировала директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250918/eksport-2042759090.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика