Додон призвал оппозицию сохранить единство в парламенте
Додон заявил о необходимости сохранения единства в парламенте Молдавии
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Оппозиционным силам, которые объединились в Молдавии к парламентских выборам, нужно сохранить единство в парламенте и после избрания, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией
18 сентября, 04:01
"Я думаю, что нам нужно обязательно сохранить единство в следующем парламенте, избиратели этого хотят, мы будем предлагать. Многие наши коллеги из других партий согласны, что мы должны создать единую фракцию в парламенте, которая будет держаться вместе… Было бы неплохо, чтобы и дальше мы так же работали в следующем парламенте. Детально мы это с коллегами не обсуждали, все усилия сейчас бросаем на победу", - заявил Додон, комментируя возможность превращения избирательного патриотического блока в политический.
Он напомнил, что успешный опыт сотрудничества уже существует. Четыре года назад перед выборами объединились Партия социалистов и Партия коммунистов, они смогли работать единой фракцией на протяжении этих лет.
«
"Я считаю, что левый фланг нужно объединить не только на выборах. В идеале это должна быть одна-единственная сильная партия на будущее. Я не говорю сейчас о платформе социалистов, я говорю концептуально. Раздробленный левый фланг помогает правым на всех выборах - и местных, и президентских, и парламентских. В идеале нужно объединиться всем вместе, создать сильную политическую партию патриотов, государственников, суверанистов, как хотите называйте, которые будут выступать за те ценности, за которые выступает большинство граждан Республики Молдова", - подчеркнул Додон.
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
18 сентября, 08:00
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Шор обвинил молдавские власти в агрессивном терроре
17 сентября, 16:24