В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 19.09.2025
10:53 19.09.2025 (обновлено: 13:12 19.09.2025)
В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем
На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура... РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура региона. Авария случилась около 5 часов утра по московскому времени в Мокшанском районе на 604-м километре автодороги М5 "Урал". "Произошло столкновение автомобиля "Лада Калина" и автобуса, следовавшего рейсом "Москва - Кузнецк", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Водитель и два пассажира "Лады Калины" скончались от полученных травм, трех пассажиров автобуса госпитализировали.Ведомство начало проверку на предмет правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, по факту ДТП началось расследование органов СК, ход и результаты которого проконтролирует прокуратура.
пензенская область
происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензенской области
© Фото : Прокуратура Пензенской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензенской области
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура региона.
Авария случилась около 5 часов утра по московскому времени в Мокшанском районе на 604-м километре автодороги М5 "Урал".
"Произошло столкновение автомобиля "Лада Калина" и автобуса, следовавшего рейсом "Москва - Кузнецк", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Водитель и два пассажира "Лады Калины" скончались от полученных травм, трех пассажиров автобуса госпитализировали.
Ведомство начало проверку на предмет правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, по факту ДТП началось расследование органов СК, ход и результаты которого проконтролирует прокуратура.
ПроисшествияПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
