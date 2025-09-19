https://ria.ru/20250919/chelovek-2042918654.html

В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 19.09.2025

В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура... РИА Новости, 19.09.2025

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура региона. Авария случилась около 5 часов утра по московскому времени в Мокшанском районе на 604-м километре автодороги М5 "Урал". "Произошло столкновение автомобиля "Лада Калина" и автобуса, следовавшего рейсом "Москва - Кузнецк", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Водитель и два пассажира "Лады Калины" скончались от полученных травм, трех пассажиров автобуса госпитализировали.Ведомство начало проверку на предмет правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, по факту ДТП началось расследование органов СК, ход и результаты которого проконтролирует прокуратура.

пензенская область

