В Пензенской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

2025-09-19T10:53:00+03:00
2025-09-19T10:53:00+03:00
2025-09-19T13:12:00+03:00
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042920667_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_30c0c9203cd89914cf5a3528eb6b39ea.jpg
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. На федеральной трассе в Пензенской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, три человека погибли, сообщила прокуратура региона. Авария случилась около 5 часов утра по московскому времени в Мокшанском районе на 604-м километре автодороги М5 "Урал". "Произошло столкновение автомобиля "Лада Калина" и автобуса, следовавшего рейсом "Москва - Кузнецк", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Водитель и два пассажира "Лады Калины" скончались от полученных травм, трех пассажиров автобуса госпитализировали.Ведомство начало проверку на предмет правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут предприняты соответствующие меры. Кроме того, по факту ДТП началось расследование органов СК, ход и результаты которого проконтролирует прокуратура.
пензенская область
