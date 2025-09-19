Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину
Рассказавшие Путину о мечте прыгнуть с парашютом сестры-курсантки исполнили ее
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Сестры-курсанты центра "Воин" из Бурятии прыгнули с парашютом, мечта девочек исполнилась после их рассказа о ней на Восточном экономическом форуме-2025 президенту страны Владимиру Путину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра военной подготовки "Воин" в Бурятии Василий Тараруев.
О том, что рассказавшие Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Позже он встретился с девочками и поручил совместно с центром "Воин" и десантниками 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады организовать для них полноценную подготовку к прыжку.
"Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07.00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2. Прыгала вся команда из РКШИ Бурятии, включая девочек, - 10 кадетов и директор центра "Авангард". Девочки очень довольны, что исполнилась их мечта", - рассказал Тараруев.
Он отметил, что до этого девочки прошли подготовку на базе 11-й ОДШБ в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ, потом - в Волгограде.
