Рейтинг@Mail.ru
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 19.09.2025 (обновлено: 13:03 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/burjatija-2042959855.html
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину - РИА Новости, 19.09.2025
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину
Сестры-курсанты центра "Воин" из Бурятии прыгнули с парашютом, мечта девочек исполнилась после их рассказа о ней на Восточном экономическом форуме-2025... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:02:00+03:00
2025-09-19T13:03:00+03:00
республика бурятия
волгоград
сосновый бор
владимир путин
алексей цыденов
ан-2
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039606567_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_79370d5e44b6beac8fe30884f2df3b74.jpg
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Сестры-курсанты центра "Воин" из Бурятии прыгнули с парашютом, мечта девочек исполнилась после их рассказа о ней на Восточном экономическом форуме-2025 президенту страны Владимиру Путину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра военной подготовки "Воин" в Бурятии Василий Тараруев. О том, что рассказавшие Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Позже он встретился с девочками и поручил совместно с центром "Воин" и десантниками 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады организовать для них полноценную подготовку к прыжку. "Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07.00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2. Прыгала вся команда из РКШИ Бурятии, включая девочек, - 10 кадетов и директор центра "Авангард". Девочки очень довольны, что исполнилась их мечта", - рассказал Тараруев. Он отметил, что до этого девочки прошли подготовку на базе 11-й ОДШБ в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ, потом - в Волгограде.
https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html
республика бурятия
волгоград
сосновый бор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039606567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05135a653f4524d96c23c522fc2b1af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, волгоград, сосновый бор, владимир путин, алексей цыденов, ан-2, общество
Республика Бурятия, Волгоград, Сосновый Бор, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Ан-2, Общество
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину

Рассказавшие Путину о мечте прыгнуть с парашютом сестры-курсантки исполнили ее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Сестры-курсанты центра "Воин" из Бурятии прыгнули с парашютом, мечта девочек исполнилась после их рассказа о ней на Восточном экономическом форуме-2025 президенту страны Владимиру Путину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра военной подготовки "Воин" в Бурятии Василий Тараруев.
О том, что рассказавшие Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Позже он встретился с девочками и поручил совместно с центром "Воин" и десантниками 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады организовать для них полноценную подготовку к прыжку.
"Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07.00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2. Прыгала вся команда из РКШИ Бурятии, включая девочек, - 10 кадетов и директор центра "Авангард". Девочки очень довольны, что исполнилась их мечта", - рассказал Тараруев.
Он отметил, что до этого девочки прошли подготовку на базе 11-й ОДШБ в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ, потом - в Волгограде.
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
4 сентября, 11:14
 
Республика БурятияВолгоградСосновый БорВладимир ПутинАлексей ЦыденовАн-2Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала