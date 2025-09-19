https://ria.ru/20250919/biblioteka-2042989794.html

Шесть модельных библиотек откроют в Оренбуржье в 2026 году

Шесть модельных библиотек откроют в Оренбуржье в 2026 году - РИА Новости, 19.09.2025

Шесть модельных библиотек откроют в Оренбуржье в 2026 году

Шесть новых модельных библиотек откроются в Оренбургской области в 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Евгений Солнцев... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:09:00+03:00

2025-09-19T15:09:00+03:00

2025-09-19T15:09:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9f2635f9e36f266e7d63c7042b811414.jpg

УФА, 19 сен - РИА Новости. Шесть новых модельных библиотек откроются в Оренбургской области в 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. "Шесть новых модельных библиотек откроем в Оренбуржье в 2026 году. В рамках национального проекта "Семья" подведены итоги конкурса на создание в регионах модельных библиотек. На модернизацию будет выделено 69 миллионов рублей из федерального бюджета.", - сообщил Евгений Солнцев. По его словам, например, в Центральной детской библиотеке Новотроицка реализуют концепцию "ДетиСуперСтали" с отсылкой к местному градообразующему предприятию. В библиотеке Первомайского района главной темой станет кино. "Современные библиотеки уже давно вышли за формат, где можно только почитать или взять книгу. Радует, что эти пространства становятся центром притяжения всего муниципального образования. В Оренбургской области уже работают 30 современных модельных библиотек, а до конца 2025 года откроются ещё три. Уверен, такие проекты востребованы во всех районах региона", - сообщил губернатор Оренбургской области. Правительство региона в своём Telegram-канале уточняет, что среди победителей – Центральная детская библиотека Новотроицка, Центральная городская библиотека им. Горького Орска, Центральная районная библиотека Асекеевского района, Центральная городская библиотека им. М. Горького Бузулука, Центральная районная детская библиотека Первомайского района и Хортицкий библиотечный филиал Александровского района. "Особое внимание при подготовке заявок было уделено разработке уникальных концепций развития библиотек. Работы велись в сотрудничестве с дизайнерами, читателями и библиотекарями, чтобы создать пространство, которое будет вдохновлять на творчество и саморазвитие", - говорится в сообщении областного правительства.

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, евгений солнцев