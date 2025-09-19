https://ria.ru/20250919/bezopasnost-2042864077.html

Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

2025-09-19T01:09:00+03:00

БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны не сбиваются у государственной границы из-за высоты, а уничтожаются позже, когда снижаются и попадают в зону поражения подразделений. Во время прямой линии в соцсетях женщина спросила у главы региона, почему БПЛА не сбивают непосредственно у государственной границы. "Вопрос в высоте, которая не позволяет их (дроны - ред.) сбивать сразу у государственной границы. Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются", - ответил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Дарья Буймова

