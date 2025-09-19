Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/bezopasnost-2042864077.html
Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы - РИА Новости, 19.09.2025
Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны не сбиваются у государственной границы из-за высоты, а уничтожаются позже, когда снижаются и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:09:00+03:00
2025-09-19T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны не сбиваются у государственной границы из-за высоты, а уничтожаются позже, когда снижаются и попадают в зону поражения подразделений. Во время прямой линии в соцсетях женщина спросила у главы региона, почему БПЛА не сбивают непосредственно у государственной границы. "Вопрос в высоте, которая не позволяет их (дроны - ред.) сбивать сразу у государственной границы. Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются", - ответил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250625/snaypery-2025236346.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

Гладков объяснил, что дроны не сбивают у границы из-за высоты

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны не сбиваются у государственной границы из-за высоты, а уничтожаются позже, когда снижаются и попадают в зону поражения подразделений.
Во время прямой линии в соцсетях женщина спросила у главы региона, почему БПЛА не сбивают непосредственно у государственной границы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении
25 июня, 03:24
"Вопрос в высоте, которая не позволяет их (дроны - ред.) сбивать сразу у государственной границы. Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются", - ответил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала