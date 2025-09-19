https://ria.ru/20250919/bezhentsy-2043051432.html

"Предел возможностей". В Европе сделали заявление об украинцах

"Предел возможностей". В Европе сделали заявление об украинцах

"Предел возможностей". В Европе сделали заявление об украинцах

Работающие в Нидерландах граждане Украины должны самостоятельно решать вопрос с жильем, заявила министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер, об этом... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работающие в Нидерландах граждане Украины должны самостоятельно решать вопрос с жильем, заявила министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер, об этом сообщает издание NOS."Страна достигла предела возможностей по обеспечению жильем. Более чем разумно, чтобы мужчины (с Украины — прим.ред.), которые работают и имеют доход, сами искали и оплачивали жилье", — передает издание слова Кайзер.Она добавила, что беженцы могут разместиться у родственников, которые уже живут в стране, или обратиться за помощью к своему работодателю. Голландцы, имеющие работу, также сами подыскивают себе жилье, рассуждает министр.В статье отмечается, что в страну каждый месяц прибывают сотни новых беженцев. В августе зафиксировали рекордное количество — 435 человек, обратившихся в Красный Крест.В период с февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллионов жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы и вовсе опустели, молодежь уехала, осталось только пожилое население. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.

