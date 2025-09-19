https://ria.ru/20250919/belorussija-2042957771.html

В Белоруссии заявили, что мир балансирует над бездной ядерной катастрофы

В Белоруссии заявили, что мир балансирует над бездной ядерной катастрофы - РИА Новости, 19.09.2025

В Белоруссии заявили, что мир балансирует над бездной ядерной катастрофы

19.09.2025

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Андрей Матиевич заявил, что наблюдается опасное противостояние государств, обладающих самыми разрушительными военными арсеналами, и мир балансирует над бездной ядерной катастрофы. "Идет опасное противостояние государств — обладателей самых разрушительных военных арсеналов. Можно сказать, что мир балансирует над бездной ядерной катастрофы. В связи с чем, на наш взгляд, наиболее актуальной задачей, стоящей сегодня перед всеми народами и странами, является удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного гарантированного уничтожения. Пока же, к сожалению, мы уверенно двигаемся в этом направлении по так называемой лестнице эскалации", - сказал Матиевич во время пекинского Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Его выступление опубликовано на сайте минобороны. Матиевич рассказал, что за последние 15 лет количество военных конфликтов в мире удвоилось, в минувшем году зафиксировано их максимальное количество с 1946 года. "Особенно стремительно увеличивается число межгосударственных военных конфликтов, которое в прошлом году достигло самого высокого уровня за последние 35 лет. При этом в наиболее значимых из них участвовали государства, имеющие в своем распоряжении ядерное оружие", - подчеркнул он. Матиевич заявил, что кроме беспрецедентного со времен Второй мировой войны количества военных конфликтов, устойчивость мирового порядка и глобальной безопасности подрывает ряд дестабилизирующих процессов. Среди них он назвал разбалансированность мировой экономики, связанную с переделом сфер влияния, агрессивным протекционизмом и последствиями санкционного давления, а также нарастание угроз политического насилия и экстремизма, воздействия на традиционные духовно-нравственные ценности. Первый замначальника генштаба Белоруссии также обратил внимание на ослабление влияния международных институтов по безопасности, геополитическую конфронтацию и межблоковое противостояние, а также связанный с ними очередной стремительный разгон гонки вооружений, включающий в том числе намерения по милитаризации космоса и сферы информационно-коммуникационных технологий. В этом же ряду, по его словам, создание новых смертоносных технологий, таких как лазерное и гиперзвуковое оружие, квантовые и электромагнитные системы, а также иные передовые разработки. "Существенное негативное влияние оказывают и никуда не исчезнувшие транснациональные проблемы, например нелегальная миграция, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, киберпреступность, экологические катастрофы, продовольственная и биологическая безопасность, проблемы в глобальной системе здравоохранения и многие другие", — отметил Матиевич. По его словам, в условиях формирования нового миропорядка рано говорить о наличии выверенных и готовых решений по созданию справедливой, основанной на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии архитектуры международной безопасности, призванной эффективно противостоять существующим и возникающим вызовам и угрозам. В таких условиях необходимо привлечение как можно большего количества государств к совместной выработке если не единых взглядов, то, по крайней мере, контуров архитектуры безопасности, отдельных ее элементов, которые в дальнейшем могли бы быть использованы политическим руководством этих стран, заявил Матиевич.

