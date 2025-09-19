https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html
Глава Бурятии оценил поправки в закон об охране Байкала
УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в интервью РИА Новости, что понимает тех, кто озабочен поправками в закон об охране Байкала, но нужно разбираться в сути поправок: по его словам, законопроект не ослабляет режим защиты озера, а снимает "недоразумения", возникшие за 20 лет существования закона. "Когда наблюдаешь за озабоченностью людей по поводу поправок в закон об охране озера Байкал, то их абсолютно искренне понимаешь, и я их понимаю. Если бы мне кто сказал, что покушаются на Байкал, хотят сделать, чтобы Байкал стал грязнее – я встал бы против. Хотят вырубить весь лес на Байкале – я тоже против. И любой нормальный человек, когда слышит такое, конечно, у него нормальная реакция – против. Поэтому сейчас нужно просто разъяснить, что на самом деле происходит, чтобы у людей было четкое понимание", - сказал Цыденов. Он отметил, что данный законопроект позволяет решить несогласованность между различными нормативно-правовыми актами. "Мы сегодня имеем дело с накопленными за последние 20 лет изменениями в различные законы, которые между собой пересекаются и не согласуются. В 1999 году был принят закон об охране озера Байкал, между прочим, очень хороший и выверенный. С того момента были внесены изменения в Земельный кодекс, в Лесной кодекс, в Водный кодекс, в различные другие документы. И накопились юридико-технические несоответствия между этими документами, которые приводят к различным откровенным недоразумениям", - заявил он. По словам главы Бурятии, изменение терминологии относительно лесных рубок в различных правовых актах привело к имеющейся коллизии. Он отметил, что 160 населенных пунктов, почти 140 тысяч населения подпадают под правовой режим центральной экологической зоны. "И отсюда проистекает целый ряд различных вопросов", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Цыденова, первоначальный закон о защите озера Байкал разрешал рубки под решение определенных задач - строительство дорог, очистных сооружений, инфраструктуры. Однако изменение терминологии в 2007 году привело к тому, что на смену прежних понятий пришли новые "сплошная" и "выборочная рубка". "И в итоге сейчас любая рубка деревьев, лесных насаждений на любых земельных участках, в любом количестве от одного до трех и более – неважно, может быть признана сплошной", - отметил он, добавив, что это запрещено законом в рамках Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. И это, по словам главы Бурятии, привело к проблемам, с которыми сталкиваются жители прилегающей к Байкалу территории - невозможность оборудования противопожарных минерализованных полос, строительства очистных, ремонта дорог и многое другое. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища. Глава Бурятии в свою очередь заметил, что поправки в закон о Байкале позволяют усилить защиту озера Байкал и экосистемы прибрежных территорий за счет строительства очистных, селезащитных сооружений, защиты леса от вредителей.
