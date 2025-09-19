Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле задержали трех человек, избивших водителя автобуса - РИА Новости, 19.09.2025
11:20 19.09.2025
В Барнауле задержали трех человек, избивших водителя автобуса
В Барнауле задержали трех человек, избивших водителя автобуса - РИА Новости, 19.09.2025
В Барнауле задержали трех человек, избивших водителя автобуса
Трех безбилетников, избивших водителя автобуса в Барнауле за просьбу оплатить проезд, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили... РИА Новости, 19.09.2025
БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Трех безбилетников, избивших водителя автобуса в Барнауле за просьбу оплатить проезд, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили журналистам в СУСК РФ по Алтайскому краю. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из салона, после чего водитель оказывается лежащим на земле. По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, дебоширов было трое, молодые люди не хотели платить за проезд, а водитель сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Инцидентом заинтересовались в СК РФ, глава ведомства попросил доложить ему подробности. "Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении водителя автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое жителей города Барнаула", - говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел в маршрутном автобусе №10 в районе улицы Северо-Западной в Барнауле. "В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу… Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю", - отмечает СУСК. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль расследование уголовного дела, территориальному прокурору дано поручение о поддержании ходатайства следователя об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
В Барнауле задержали трех человек, избивших водителя автобуса

В Барнауле задержали трех безбилетников, избивших водителя автобуса

БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Трех безбилетников, избивших водителя автобуса в Барнауле за просьбу оплатить проезд, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили журналистам в СУСК РФ по Алтайскому краю.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из салона, после чего водитель оказывается лежащим на земле.
По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, дебоширов было трое, молодые люди не хотели платить за проезд, а водитель сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Инцидентом заинтересовались в СК РФ, глава ведомства попросил доложить ему подробности.
"Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении водителя автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое жителей города Барнаула", - говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел в маршрутном автобусе №10 в районе улицы Северо-Западной в Барнауле.
"В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу… Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю", - отмечает СУСК.
Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль расследование уголовного дела, территориальному прокурору дано поручение о поддержании ходатайства следователя об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
