Девочка, оставшаяся в Бангкоке после исчезновения матери, вернется в Россию
19.09.2025
11:37 19.09.2025
Девочка, оставшаяся в Бангкоке после исчезновения матери, вернется в Россию
бангкок
таиланд
россия
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Четырёхлетняя дочка исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко чувствует себя хорошо, с ней всё нормально, совсем скоро будет в России, рассказал РИА Новости отец ребёнка Денис Владыко. По его словам, с Эрикой они расстались, но поддерживали общение. "С дочкой всё хорошо, я с ней разговариваю каждый день. В ближайшее время она будет дома", - рассказал Владыко. По его словам, за девочкой поехала бабушка, мама Эрики. В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе. В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока. По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.
бангкок
таиланд
россия
бангкок, таиланд, россия
Бангкок, Таиланд, Россия
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Четырёхлетняя дочка исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко чувствует себя хорошо, с ней всё нормально, совсем скоро будет в России, рассказал РИА Новости отец ребёнка Денис Владыко.
По его словам, с Эрикой они расстались, но поддерживали общение.
"С дочкой всё хорошо, я с ней разговариваю каждый день. В ближайшее время она будет дома", - рассказал Владыко.
По его словам, за девочкой поехала бабушка, мама Эрики.
В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе.
В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока.
По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении с просьбой связаться с администратором паблика.
Бангкок Таиланд Россия
 
 
