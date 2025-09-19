Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 19.09.2025 (обновлено: 21:42 19.09.2025)
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека
Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Машина получила повреждения&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района. Кроме того, мужчины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, лечение пострадавшие будут продолжать амбулаторно.
белгородская область
украина
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Машина получила повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района. Кроме того, мужчины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, лечение пострадавшие будут продолжать амбулаторно.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
