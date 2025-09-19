https://ria.ru/20250919/ataki-2043094806.html

В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека

В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2025

В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека

Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T21:40:00+03:00

2025-09-19T21:40:00+03:00

2025-09-19T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Машина получила повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района. Кроме того, мужчины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, лечение пострадавшие будут продолжать амбулаторно.

https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков