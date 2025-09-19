https://ria.ru/20250919/ataki-2043094806.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2025
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека
Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Два мирных жителя и два бойца подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Машина получила повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что два бойца "Орлана" получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского района. Кроме того, мужчины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, лечение пострадавшие будут продолжать амбулаторно.
В Белгородской области при атаке дронов пострадали четыре человека
