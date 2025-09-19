https://ria.ru/20250919/ataka-2043101279.html
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль - РИА Новости, 19.09.2025
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:51:00+03:00
2025-09-19T22:51:00+03:00
2025-09-19T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_7:0:1248:698_1920x0_80_0_0_34bf2130864116a41a4150695733111b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня вечером вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района на автодороге украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Машина из-за удара загорелась", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется.
https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_162:0:1093:698_1920x0_80_0_0_6a1ec7669d62279352fe9c1f2313025f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
Хинштейн: житель Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль