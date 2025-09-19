Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 19.09.2025
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль - РИА Новости, 19.09.2025
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль
Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. &quot;Сегодня вечером вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района на автодороге украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Машина из-за удара загорелась&quot;, - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется.
курская область
украина
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль

Хинштейн: житель Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня вечером вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района на автодороге украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Машина из-за удара загорелась", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется.
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
