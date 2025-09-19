https://ria.ru/20250919/ataka-2043101279.html

В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль

В Курской области из-за атаки дрона загорелся автомобиль

Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Машина загорелась из-за атаки дрона на автодороге вблизи посёлка Хомутовка Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня вечером вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района на автодороге украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Машина из-за удара загорелась", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется.

