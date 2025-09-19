Орбан поприветствовал решение Трампа по движению "Антифа"
Орбан поприветствовал объявление "Антифа" террористической организацией в США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует признание движения "Антифа" террористической организацией в Венгрии по примеру США.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует.
"Я рад решению американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. "Антифа" - действительно террористическая организация... Поэтому я считаю, что это очень правильно, что в Венгрии пришло время классифицировать такие организации, как "Антифа", как террористические, по американскому образцу", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер упомянул резонансное дело Иларии Салис, которой в Венгрии грозило 11 лет тюрьмы после группового вооруженного нападения на участников правой акции в 2023 году в Будапеште, в июне 2024 года она была избрана депутатом Европарламента от Италии и вышла на свободу, получив неприкосновенность.
"Приехали в Венгрию, избивали мирных людей на улицах, здесь были и избитые до полусмерти, затем стали депутатами Европарламента и оттуда просвещают Венгрию о верховенстве закона со стороны левых. Что ж, поздравляю! Это же невозможно!" - подчеркнул он.
Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
