Орбан поприветствовал решение Трампа по движению "Антифа"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует признание движения "Антифа" террористической организацией в Венгрии по примеру США.

БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует признание движения "Антифа" террористической организацией в Венгрии по примеру США.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует."Я рад решению американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. "Антифа" - действительно террористическая организация... Поэтому я считаю, что это очень правильно, что в Венгрии пришло время классифицировать такие организации, как "Антифа", как террористические, по американскому образцу", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер упомянул резонансное дело Иларии Салис, которой в Венгрии грозило 11 лет тюрьмы после группового вооруженного нападения на участников правой акции в 2023 году в Будапеште, в июне 2024 года она была избрана депутатом Европарламента от Италии и вышла на свободу, получив неприкосновенность."Приехали в Венгрию, избивали мирных людей на улицах, здесь были и избитые до полусмерти, затем стали депутатами Европарламента и оттуда просвещают Венгрию о верховенстве закона со стороны левых. Что ж, поздравляю! Это же невозможно!" - подчеркнул он.Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".

