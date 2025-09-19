https://ria.ru/20250919/anokhin-2043010122.html

Анохин: Смоленщина получит более 55 млн рублей из федерального бюджета

19.09.2025

Анохин: Смоленщина получит более 55 млн рублей из федерального бюджета

Смоленская область получит 55,8 миллиона рублей из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности в 2026 году

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Смоленская область получит 55,8 миллиона рублей из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности в 2026 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Один из эффективных инструментов укрепления промышленного потенциала региона — единая региональная субсидия на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Источниками докапитализации являются средства как регионального, так и федерального бюджетов. В этом году Смоленская область успешно прошла отбор Минпромторга РФ, что позволит дополнительно привлечь в 2026 году из федерального бюджета 55,8 миллиона рублей – вдвое больше, чем в 2025 году", – написал в своем телеграм-канале глава региона. Он отметил, что привлечение средств стало возможным благодаря последовательной докапитализации фонда из регионального бюджета. Также власти Смоленской области работают над формированием благоприятного инвестиционного климата в регионе – это также является важным критерием оценки, подчеркнул Анохин. Региональный фонд развития промышленности помогает смоленским предприятиям получать льготные займы на покупку современного оборудования, модернизацию производственных линий и расширение выпуска продукции. "На протяжении многих лет Минпромторг России сохраняет эту меру поддержки для регионов. Только в 2024 году благодаря федеральной докапитализации и дополнительному финансированию, выделенному по решению президента Владимира Владимировича Путина, поддержку получили 20 промышленных предприятий региона. Общая капитализация фонда уже превысила 1 миллиард рублей", – написал Анохин.

