"Алмаз-Антей" передал Минобороны комплексы ПВО
2025-09-19T11:53:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна. "АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год", - говорится в сообщении.
