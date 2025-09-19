Рейтинг@Mail.ru
11:53 19.09.2025
"Алмаз-Антей" передал Минобороны комплексы ПВО
"Алмаз-Антей" передал Минобороны комплексы ПВО
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна. "АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год", - говорится в сообщении.
"Алмаз-Антей" передал Минобороны комплексы ПВО

"Алмаз-Антей" передал Минобороны "Бук-М3" и средства контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна.
"АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год", - говорится в сообщении.
