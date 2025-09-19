https://ria.ru/20250919/aktivy-2043033252.html

Эксперт рассказала о последствиях использования ЕС российских активов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Использование российских активов Евросоюзом может побудить страны и инвесторов перенести свои резервы в другие валюты и рынки, что приведет к ослаблению евро и оттоку иностранного капитала, рассказала РИА Новости и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Инициатива заложить замороженные российские резервы под выпуск облигаций чревата для ЕС серьезными и длительными рисками. Будет подорвана репутация евро, что может побудить другие страны и институциональных инвесторов перераспределить свои резервы в пользу валют и рынков с более предсказуемой правовой средой", - считает Фрумина. Она добавила, что в итоге это может привести к ослаблению евро и ухудшению условий заимствований для стран еврозоны, а также возможному оттоку иностранного капитала из европейских финансовых инструментов. Эксперт также объяснила, что в нынешнем виде обсуждаемая модель использования активов "не предполагает отчуждения российских резервов, а предусматривает их залог через выпуск беспроцентных облигаций ЕК с гарантиями правительств стран-членов". Россия же при этом сохранит право собственности за своими активами. И после снятия санкций, или же в рамках будущих арбитражных процедур, сможет предъявить требования, заключила Фрумина. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись им как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

