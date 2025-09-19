https://ria.ru/20250919/afganistan-2042905249.html
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
в мире
сша
афганистан
вашингтон (штат)
дональд трамп
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали. В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения базы "Баграм" Джалали сказал, что "народ Афганистана никогда не мирился с иностранным военным присутствием, и этот вопрос был отражен в Дохийском соглашении". "Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, без наличия у США военной базы в Афганистане", - приводит слова дипломата афганский новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале. Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы "Баграм" в Афганистане, отметив ее стратегическое расположение рядом с Китаем. Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
в мире, сша, афганистан, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Афганистан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
