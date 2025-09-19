Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025

В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
09:59 19.09.2025
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США - РИА Новости, 19.09.2025
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали. В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения базы "Баграм" Джалали сказал, что "народ Афганистана никогда не мирился с иностранным военным присутствием, и этот вопрос был отражен в Дохийском соглашении". "Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, без наличия у США военной базы в Афганистане", - приводит слова дипломата афганский новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале. Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы "Баграм" в Афганистане, отметив ее стратегическое расположение рядом с Китаем. Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США

Джалали заявил, что Афганистан больше не примет военное присутствие США

© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали.
В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения базы "Баграм" Джалали сказал, что "народ Афганистана никогда не мирился с иностранным военным присутствием, и этот вопрос был отражен в Дохийском соглашении".
Дональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп
18 сентября, 17:49
"Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, без наличия у США военной базы в Афганистане", - приводит слова дипломата афганский новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.
Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы "Баграм" в Афганистане, отметив ее стратегическое расположение рядом с Китаем.
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ оценили план Трампа вернуть авиабазу в Афганистане
Вчера, 03:40
 
