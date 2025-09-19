https://ria.ru/20250919/afganistan-2042905249.html

В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США

В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США - РИА Новости, 19.09.2025

В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США

Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T09:59:00+03:00

2025-09-19T09:59:00+03:00

2025-09-19T09:59:00+03:00

в мире

сша

афганистан

вашингтон (штат)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149674/03/1496740334_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cfc24abe19fb42842a48dda8bd6512f2.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали. В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения базы "Баграм" Джалали сказал, что "народ Афганистана никогда не мирился с иностранным военным присутствием, и этот вопрос был отражен в Дохийском соглашении". "Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, без наличия у США военной базы в Афганистане", - приводит слова дипломата афганский новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале. Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы "Баграм" в Афганистане, отметив ее стратегическое расположение рядом с Китаем. Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.

https://ria.ru/20250918/ssha-2042798420.html

https://ria.ru/20250919/afganistan-2042871451.html

сша

афганистан

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, афганистан, вашингтон (штат), дональд трамп