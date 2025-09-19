СМИ оценили план Трампа вернуть авиабазу в Афганистане
Рейтер: планы Трампа вернуть базу в Афганистане могут расценить как вторжение
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по возвращению к использованию авиабазы Баграм в Афганистане американскими военными может быть расценен как повторное вторжение в страну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 000 военнослужащих, а также развертывания современных систем ПВО, заявляют действующие и бывшие американские чиновники", – передает издание.
В настоящее время США не ведут активного планирования по военному возвращению авиабазы, которую Соединенные Штаты оставили при выводе войск из Афганистана в 2021 году, отмечают источники агентства.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что даже если талибы согласятся на возвращение США в Баграм в результате переговоров, базу придется защищать от множества угроз, включая боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* внутри Афганистана. Кроме того, она может быть уязвима для современных ракетных угроз со стороны Ирана, который уже атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о проведении углубленного расследования вывода американских войск из Афганистана в годы правления предыдущего президента страны Джо Байдена.
* Запрещенная в России террористическая организация.
