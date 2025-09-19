https://ria.ru/20250919/afganistan-2042871451.html

СМИ оценили план Трампа вернуть авиабазу в Афганистане

2025-09-19T03:40:00+03:00

в мире

сша

афганистан

китай

дональд трамп

пит хегсет

джо байден

исламское государство*

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по возвращению к использованию авиабазы Баграм в Афганистане американскими военными может быть расценен как повторное вторжение в страну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть авиабазу по причине ее стратегического расположения вблизи Китая. "Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 000 военнослужащих, а также развертывания современных систем ПВО, заявляют действующие и бывшие американские чиновники", – передает издание. В настоящее время США не ведут активного планирования по военному возвращению авиабазы, которую Соединенные Штаты оставили при выводе войск из Афганистана в 2021 году, отмечают источники агентства. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что даже если талибы согласятся на возвращение США в Баграм в результате переговоров, базу придется защищать от множества угроз, включая боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* внутри Афганистана. Кроме того, она может быть уязвима для современных ракетных угроз со стороны Ирана, который уже атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о проведении углубленного расследования вывода американских войск из Афганистана в годы правления предыдущего президента страны Джо Байдена.* Запрещенная в России террористическая организация.

сша

афганистан

китай

2025

Дарья Буймова

