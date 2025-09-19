https://ria.ru/20250919/aeroflot-2042967561.html
"Аэрофлот" возобновил рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром
"Аэрофлот" возобновил рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" в пятницу возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, сообщает пресс-служба перевозчика. Авиаперевозчик впервые в новейшей истории запустил собственные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Кубани. Полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно. Первый рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: восемь кресел класса "Бизнес" и 150 кресел класса "Эконом". Новое направление будет пользоваться популярностью и обеспечит дальнейший рост туристического и делового пассажиропотока между Северной столицей и Краснодарским краем. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. 17 сентября возобновил работу аэропорт Краснодара. Первый рейс выполнил "Аэрофлот" из Москвы. Время в пути составило 3 часа 23 минуты.
