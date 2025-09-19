"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Краснодар из Петербурга
"Аэрофлот" возобновит рейсы в аэропорт Краснодара из Петербурга
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Санкт-Петербурга в пятницу.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Авиакомпания Southwind Airlines начнет полеты из Краснодара в Анталью
17 сентября, 23:38
Время в пути из Петербурга в Краснодар составит около 4,5 часов. Время вылета - 08.00, прилета - 12.35. Полеты по этому направлению будут выполняться на самолетах Airbus A320.
Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы
17 сентября, 17:56