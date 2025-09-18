Рейтинг@Mail.ru
Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025
13:01 18.09.2025 (обновлено: 16:54 18.09.2025)
Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая
Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025
Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая
Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, не раз делавшая антироссийские высказывания, признала, что Запад теряет Грузию. Об этом она заявила в интервью...
2025-09-18T13:01:00+03:00
2025-09-18T16:54:00+03:00
в мире
саломе зурабишвили
россия
грузия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, не раз делавшая антироссийские высказывания, признала, что Запад теряет Грузию. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy."Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая", — утверждает она.При этом Зурабишвили проговорилась, что Запад преследовал корыстные цели, выделяя деньги Грузии."Дело было не только в симпатии к грузинам", — заявила экс-президент.В апреле она жаловалась, что грузинская оппозиция находится в бедственном положении после приостановки помощи со стороны USAID, антиправительственные СМИ, профсоюзы и НПО остались без финансовой поддержки.Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. Как писало итальянское издание AntiDiplomatico, после ухода с поста она решила заняться продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией.
россия
грузия
Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, не раз делавшая антироссийские высказывания, признала, что Запад теряет Грузию. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy.

"Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая", — утверждает она.
При этом Зурабишвили проговорилась, что Запад преследовал корыстные цели, выделяя деньги Грузии.
"Дело было не только в симпатии к грузинам", — заявила экс-президент.
В апреле она жаловалась, что грузинская оппозиция находится в бедственном положении после приостановки помощи со стороны USAID, антиправительственные СМИ, профсоюзы и НПО остались без финансовой поддержки.
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. Как писало итальянское издание AntiDiplomatico, после ухода с поста она решила заняться продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией.
