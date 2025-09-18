https://ria.ru/20250918/zurabishvili-2042677674.html

Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая

Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025

Зурабишвили сделала выпад в сторону России и Китая

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, не раз делавшая антироссийские высказывания, признала, что Запад теряет Грузию. Об этом она заявила в интервью... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T13:01:00+03:00

2025-09-18T13:01:00+03:00

2025-09-18T16:54:00+03:00

в мире

саломе зурабишвили

россия

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992056699_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6cba38ce81901e93d7e6f037fd6cdc70.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, не раз делавшая антироссийские высказывания, признала, что Запад теряет Грузию. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy."Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая", — утверждает она.При этом Зурабишвили проговорилась, что Запад преследовал корыстные цели, выделяя деньги Грузии."Дело было не только в симпатии к грузинам", — заявила экс-президент.В апреле она жаловалась, что грузинская оппозиция находится в бедственном положении после приостановки помощи со стороны USAID, антиправительственные СМИ, профсоюзы и НПО остались без финансовой поддержки.Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. Как писало итальянское издание AntiDiplomatico, после ухода с поста она решила заняться продвижением идей о необходимости войны между Грузией и Россией.

https://ria.ru/20250918/kallas-2042639749.html

https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саломе зурабишвили, россия, грузия