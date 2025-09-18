Рейтинг@Mail.ru
17:12 18.09.2025 (обновлено: 17:16 18.09.2025)
Путин пошутил о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ. Предложение о создании отдельного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, прозвучало во время встречи президента с руководителями парламентских фракций. Комментируя идею, глава государства отметил, что над этим можно подумать, но создавать излишнюю бюрократию не хотелось бы. "Если будет ведомство, значит будет бюрократическое. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится", - отреагировал Путин с улыбкой.
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ.
Предложение о создании отдельного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, прозвучало во время встречи президента с руководителями парламентских фракций. Комментируя идею, глава государства отметил, что над этим можно подумать, но создавать излишнюю бюрократию не хотелось бы.
"Если будет ведомство, значит будет бюрократическое. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится", - отреагировал Путин с улыбкой.
