Путин пошутил о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ

Путин пошутил о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ - РИА Новости, 18.09.2025

Путин пошутил о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ

Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ. Предложение о создании отдельного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, прозвучало во время встречи президента с руководителями парламентских фракций. Комментируя идею, глава государства отметил, что над этим можно подумать, но создавать излишнюю бюрократию не хотелось бы. "Если будет ведомство, значит будет бюрократическое. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится", - отреагировал Путин с улыбкой.

