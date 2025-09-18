https://ria.ru/20250918/zemletrjasenie-2042600082.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован сейсмологами в акватории Тихого океана в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. "Координаты: 52.4098 северной широты, 159.4795 восточной долготы. Магнитуда (Ml): 5,6", - поделились ученые данными мониторинга. По универсальному координированному времени (UTC) землетрясение зарегистрировано в 20:57:43 17 сентября 2025 года (08.57 четверга по камчатскому времени, 23.57 среды мск). Эпицентр подземного толчка магнитудой 5,6 располагался в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 24,6 километра. По предварительной оценке сейсмологов, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила 4 балла. По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в различных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось до 5-6 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

