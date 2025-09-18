Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Зеленского после требования к Трампу
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 18.09.2025
На Западе набросились на Зеленского после требования к Трампу
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о президенте США Дональде Трампе.На этой неделе глава киевского режима потребовал от
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о президенте США Дональде Трампе.На этой неделе глава киевского режима потребовал от Трампа ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. "Теперь прямо говорит президенту Трампу, что "он поступает неправильно". Поразительно", — говорится в публикации. Глава Белого дома заявлял, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о президенте США Дональде Трампе.

На этой неделе глава киевского режима потребовал от Трампа ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы.
"Теперь прямо говорит президенту Трампу, что "он поступает неправильно". Поразительно", — говорится в публикации.

Глава Белого дома заявлял, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
