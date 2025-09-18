https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html

В Польше раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России

В Польше раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет войны НАТО с Россией, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Zet. "Цель Владимира Зеленского <...> спровоцировать коллективный вооруженный ответ со стороны НАТО. Это означает, что солдаты стран-членов появятся на Украине и вступят в прямые боевые действия с Россией", — говорится в публикации.Миллер добавил, что вне зависимости от того, насколько Варшава симпатизирует Зеленскому, у нее собственные интересы в этом вопросе. Поэтому призвал держаться от вмешательства в конфликт с Россией как можно дальше.Во вторник глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки. Он сказал это после инцидента с дронами в Польше.Инцидент с БПЛАДесятого сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

