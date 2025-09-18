https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042648990.html
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Владимир Зеленский изображен в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:53:00+03:00
2025-09-18T10:53:00+03:00
2025-09-18T11:07:00+03:00
россия
мария захарова
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:195:792:641_1920x0_80_0_0_0b2f42919d2be31939a0486f9c7c09f0.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Владимир Зеленский изображен в церковной рясе, ангельскими крыльями и нимбом над головой. Фотографию обложки она привела в своём Telegram-канале. "Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", - написала она.
https://ria.ru/20250918/kharkov-2042632149.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:206:792:800_1920x0_80_0_0_08a85b719dd9bfc9dc2d7db16efbd819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, владимир зеленский, украина
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
Захарова: уничтожение УПЦ на Украине продолжается "мем-канонизацией" Зеленского