Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 18.09.2025 (обновлено: 11:07 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042648990.html
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Владимир Зеленский изображен в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:53:00+03:00
2025-09-18T11:07:00+03:00
россия
мария захарова
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:195:792:641_1920x0_80_0_0_0b2f42919d2be31939a0486f9c7c09f0.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Владимир Зеленский изображен в церковной рясе, ангельскими крыльями и нимбом над головой. Фотографию обложки она привела в своём Telegram-канале. "Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", - написала она.
https://ria.ru/20250918/kharkov-2042632149.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042648318_0:206:792:800_1920x0_80_0_0_08a85b719dd9bfc9dc2d7db16efbd819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, владимир зеленский, украина
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала

Захарова: уничтожение УПЦ на Украине продолжается "мем-канонизацией" Зеленского

© Фото : ИД "МЕДІА-ДК"Обложка журнала NV
Обложка журнала NV - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : ИД "МЕДІА-ДК"
Обложка журнала NV
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обложку украинского еженедельного журнала NV, на которой Владимир Зеленский изображен в церковной рясе, ангельскими крыльями и нимбом над головой.
Фотографию обложки она привела в своём Telegram-канале.
"Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", - написала она.
Кадры принудительной мобилизации в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Харькове
08:55
 
РоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала