В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. План Владимира Зеленского по конфликту с Россией основан на стремлении выманить как можно больше денег на продолжение военного противостояния до последнего украинца, поделился с РИА Новости мнением депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией: план "А" означает завершение конфликта, план "Б" - Украина продолжает конфликт, если находит для этого 120 миллиардов долларов, 60 из которых должны дать союзники. "План "А" и план "Б" Зеленского едины в своем вымогательстве. Киевскому режиму нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы убивать своих граждан в военной форме вплоть до последнего украинца", - сказал Ивлев. По его словам, на такое способен только человек, находящийся в высокой степени социального разложения. "Похоже, Зеленский уже достиг этой стадии", - сказал Ивлев.
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
