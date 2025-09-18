Рейтинг@Mail.ru
05:40 18.09.2025 (обновлено: 11:41 18.09.2025)
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности", — сказал министр.В том же интервью Зеленский заявил, что солдат ВСУ перестали отправлять в Польшу на обучение. При этом он позвал военных из этой страны пройти тренировку на Украине.
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского

Косиняк-Камыш: слова Зеленского о беззащитности Польши не соответствуют реалиям

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24.

Во вторник глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки.

"Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности", — сказал министр.
В том же интервью Зеленский заявил, что солдат ВСУ перестали отправлять в Польшу на обучение. При этом он позвал военных из этой страны пройти тренировку на Украине.
