https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042616815.html
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:40:00+03:00
2025-09-18T05:40:00+03:00
2025-09-18T11:41:00+03:00
польша
владислав косиняк-камыш
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности", — сказал министр.В том же интервью Зеленский заявил, что солдат ВСУ перестали отправлять в Польшу на обучение. При этом он позвал военных из этой страны пройти тренировку на Украине.
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042366993.html
https://ria.ru/20250903/polsha-2039395164.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e92b3753c478cd26b6996bf7943239eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, владислав косиняк-камыш , украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
Косиняк-Камыш: слова Зеленского о беззащитности Польши не соответствуют реалиям