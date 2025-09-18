https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042616815.html

Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности", — сказал министр.В том же интервью Зеленский заявил, что солдат ВСУ перестали отправлять в Польшу на обучение. При этом он позвал военных из этой страны пройти тренировку на Украине.

