Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии

Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.

