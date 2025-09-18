https://ria.ru/20250918/zelenskij-2042743364.html
Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии
Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии - РИА Новости, 18.09.2025
Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии
Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:17:00+03:00
2025-09-18T16:17:00+03:00
2025-09-18T16:17:00+03:00
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042742229.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии
Зеленский ратифицировал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии