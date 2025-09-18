Рейтинг@Mail.ru
18.09.2025

Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии
16:17 18.09.2025
Зеленский подписал столетнее соглашение о партнерстве Украины и Британии
Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа,... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады.
В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Западе набросились на Зеленского после требования к Трампу
