Защита Николова объяснила, почему он пытался покинуть Россию

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Защита бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, обвиняемого в получении взяток, утверждала, что он хотел улететь в Турцию на отдых, а не скрыться от правоохранителей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Николов направлялся на заслуженный отдых, не имея процессуального статуса по делу, от органов следствия не скрывался", - указывала суду защита при рассмотрении вопроса о мере пресечения. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию, он приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных переговоров узнали, что мужчина постарался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", сообщалось в материалах. Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области. Расследование дела в настоящий момент завершено, Николов больше не является руководителем фонда.

происшествия, турция, москва, россия