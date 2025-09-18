https://ria.ru/20250918/zarplaty-2042663854.html

Кировский губернатор предложил ввести наказание за "зарплаты в конвертах"

Кировский губернатор предложил ввести наказание за "зарплаты в конвертах"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах". "Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Он также попросил депутатов Государственной думы от Кировской области и сенаторов от Кировской области поддержать эту инициативу. Обращаясь к главам муниципальных образований, Соколов отметил, что они "прекрасно знают, кто и как организует бизнес на местах". "Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" — это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - подчеркнул Соколов.

