Кировский губернатор предложил ввести наказание за "зарплаты в конвертах" 18.09.2025
11:56 18.09.2025
Кировский губернатор предложил ввести наказание за "зарплаты в конвертах"
кировская область
александр соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах". "Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Он также попросил депутатов Государственной думы от Кировской области и сенаторов от Кировской области поддержать эту инициативу. Обращаясь к главам муниципальных образований, Соколов отметил, что они "прекрасно знают, кто и как организует бизнес на местах". "Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" — это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - подчеркнул Соколов.
кировская область
Новости
Кировский губернатор предложил ввести наказание за "зарплаты в конвертах"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах".
"Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона.
Он также попросил депутатов Государственной думы от Кировской области и сенаторов от Кировской области поддержать эту инициативу.
Обращаясь к главам муниципальных образований, Соколов отметил, что они "прекрасно знают, кто и как организует бизнес на местах". "Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" — это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - подчеркнул Соколов.
